Muere el actor de ‘La casa de las flores’ y ‘Luis Miguel: la serie’ a los 38 años: lo que se sabe

Alexis Ortega, actor de ‘La casa de las flores’ y ‘Luis Miguel: la serie’ murió a los 38 años. La noticia de su fallecimiento fue reportada por el sitio especializado World Dubbing News, ya que también se desarrolló en el ámbito del doblaje prestando su voz a ‘Spider-Man’.

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandaos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil”, escribieron el 26 de enero.

¿De qué murió Alexis Ortega?: lo que se sabe

En la publicación no se reveló la causa de su fallecimiento ni se dieron más detalles. Sin embargo, el mensaje que le dedicó Carli Sanper, aparentemente uno de sus amigos cercanos, habría sembrado dudas sobre su muerte.

“Hoy te escribo con el corazón roto porque hoy partiste a otro plano y me dejas con una lección que llega demasiado tarde”, expresó en Instagram.

“Hoy me duele no haber leído entre líneas, no haber entendido que tus llamadas eran una llamada de atención, me duele no haber hecho espacio, no haber estado, no haber llegado el día de tu cumpleaños. Me duele saber que estabas ahí y que yo estaba distraído”, agregó.

Sin dar detalles sobre el fallecimiento de Alexis Ortega, su amigo le pidió “perdón” y le hizo una promesa.

“Te prometo algo: esta herida no se va a cerrar porque no quiero que se cierre. Quiero que me acompañe siempre para recordarme lo importante que es escuchar, estar, sostener, amar a tiempo. Hoy decido algo y lo hago por ti”, dijo.

“Gracias por tu luz, por tu humor, por tu risa, por tu inglés británico tan bello y peculiar, por tu fe en mí, por tu amistad. Por tu enorme corazón. Vas a vivir por siempre y para siempre en mi corazón y en cada acto de presencia real que tenga con quienes amo. Descansa en paz, Alexis. Aquí sigues. Siempre. Porque prometo que nunca te voy a olvidar”, sentenció.

¿Quién era Alexis Ortega?

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 en México. Su carrera como actor de doblaje comenzó en 2013, según información del sitio Doblaje Wiki.

Durante esta etapa prestó su voz varias veces a ‘Peter Parker’ en ‘Spider-Man’, ‘Tadashi Hamada’ en ‘Big Hero 6’ y ‘Big Hero 6: La Serie’.