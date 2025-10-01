Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso

Video Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen

Las autoridades revelaron que encontraron el ticket de una transferencia millonaria entre las pertenencias de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como 'Micky Hair', quien era estilista de Ángela Aguilar.

El reportero de nota roja, Carlos Jiménez, compartió en redes sociales la fotografía del comprobante bancario que revela que el joven, de 28 años, transfirió un millón 750 mil pesos, lo que equivale a 95 mil 600 dólares, a una cuenta del estado de Jalisco.

En el ticket se aprecia que el movimiento bancario lo ejecutó el 22 de septiembre a las 15:02 horas en una sucursal de la Ciudad de México.

Entre las pertenencias del empresario se encontraron un bolso de lujo de la marca Hermès, un tarjetero Cartier, un billete de 2 dólares, un billete japonés, un iPhone y su pasaporte.

La muerte de 'Micky Hair'

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reveló videos de las cámaras del C5 en las que se aprecia que dos hombres en motocicleta llegaron al salón de 'Micky Hair' y a las afueras del negocio uno de ellos lo ejecutó con un arma de fuego. Según los reportes, el estilista habría recibido 12 disparos entre la cabeza y el cuello.

En los videos que circulan se aprecia que los hombres huyeron en dirección al Estado de México.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, informó que se trató de "un ataque directo", por lo cual en la línea de investigación se descartó que fuera un robo.

Pertenencias de 'Micky Hair'. Imagen C4 Jiménez/X

'Micky Hair' era amigo de nieta de narcotraficante

En redes sociales, el joven empresario dejó ver que mantenía una amistad con Diana Esparragoza, quien es señalada como nieta de Juan José Esparragoza Moreno 'El Azul', uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

'Micky Hair' recibió amenazas: hay un sospechoso

Miguel de la Mora denunció ante el Ministerio Público, en septiembre de 2024, que estaba siendo intimidado y amenazado. Además, dijo haber sido víctima de fraude y señaló a Eduardo Ederly González Martínez, conocido como 'Tank Turner', como posible culpable.

Incluso, hay reportes que aseguran que semanas antes de su muerte, Miguel había solicitado una orden de restricción, pues habría sido hostigado.