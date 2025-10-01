Micky Hair

Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar

De acuerdo con reportes, un presunto examigo de Miguel Ángel de la Mora, nombre real del también ‘influencer’, podría estar ligado a su asesinato.

Video Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen

A un día de que ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar y otras celebridades, fuera asesinado, presuntamente ya habría una persona identificada como posible responsable.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, quien ha estado compartiendo detalles del caso, “el primer sospechoso” del homicidio de Miguel Ángel de la Mora, nombre real del también ‘influencer’, “es Eduardo Ederly González Martínez”.

En la emisión de su programa ‘C4 en alerta’, el presentador especificó que el empresario de 28 años interpuso un proceso legal contra el señalado “en 2024”.

“Fueron cuates, le dio chamba, decía él, y luego lo defraudó. Según la denuncia, le escribió en varias ocasiones y le dijo que quería que le pagara lo que le debía y que si no le pagaba, le iba a ir a incendiar la estética”, explicó.

“‘Micky Hair’ le decía que él le estaba cobrando hasta seis veces el precio de las cosas como realmente eran y que no le iba a pagar”, añadió.

Luego de que se entablara el procedimiento judicial, las autoridades le ordenaron a González, apodado como ‘Tank Turner’, “no acercarse” ni “intimidar” a De la Mora y sus familiares.

¿Quién es Eduardo Ederly González Martínez?

Publimetro México informa que Eduardo Ederly González Martínez “se volvió conocido en círculos mediáticos tras demandar a Banamex y recibir, en 2023, una herencia millonaria de una mujer fallecida”.

La Fiscalía General de la República, expone el diario citando al reportero Antonio Nieto, “lo liga con actividades del crimen organizado”.

En entrevista para MVS Noticias, el columnista pormenorizó que alegadamente ‘Micky Hair’ y ‘Tank Turner’ se habrían distanciado y peleado a causa “de un trabajo que no se cumplió”.

“Según Miguel había pagado, Según Eduardo, la contraparte, no se había saldado este trabajo y de ahí empezó una serie de disputas, amenazas”, relató.

“Este muchacho lo llegó a amenazar de muerte, dijo que le iba a quemar el salón, de la Ciudad de México o de Guadalajara no importando la gente que estuviera adentro, textual. Entonces, esta es la primera línea de investigación”, añadió.

El depósito millonario hecho por ‘Micky Hair’

Un dato que ha llamado la atención de este crimen es que, entre las pertenencias que llevaba al instante del ataque, ‘Micky Hair’ llevaba el recibo de una transferencia.

El papel permite conocer que él realizó la transacción bancaria a una cuenta del estado de Jalisco por un millón 750 mil pesos mexicanos (aproximadamente 95 mil 600 dólares).

