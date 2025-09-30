¿Quién era ‘Micky Hair’, el estilista de Ángela Aguilar al que le arrebataron la vida?

Video Ángela Aguilar habría gastado miles de dólares por sus extensiones en lujoso salón de belleza

La noche de este lunes 29 de septiembre, Miguel Ángel de la Mora, famoso estilista mejor conocido como ‘Micky Hair’, fue asesinado en la Ciudad de México.

Según el periodista Carlos Jiménez, titular del programa ‘C4 en alerta’, al experto en cabello, que entre sus clientas tenía a Ángela Aguilar, “le dispararon afuera de su negocio”, ubicado en la exclusiva colonia Polanco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque sin referirse a él por su nombre, informó que presuntamente fue víctima de una “agresión directa”.

“De acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que, en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México, ya se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona”, explicaron en X (antes Twitter).

¿Quién era ‘Micky Hair’?

Miguel Ángel de la Mora era originario de Jalisco, México, y se había consolidado ya como uno de los estilistas más influyentes entre celebridades, reporta Infobae.

Era propietario de Micky’s Hair Salon, el cual tiene una sucursal en Zapopan y otra en la capital del país, a las afueras de la cual perdió la vida.

Además de ser empresario, también era un ‘influencer’ con más de 171 mil seguidores en Instagram y casi 22 mil en TikTok.

Diversas figuras públicas, como Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón, Priscila Escoto y Regina Peredo Gutiérrez, pasaron por sus manos para renovar sus ‘looks’.

'Micky Hair' arregló el cabello de Ángela Aguilar colocándole extensiones. Imagen Micky Hair/Instagram

El mencionado medio asegura que ‘Micky Hair’ “mantenía una amistad cercana con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, ‘El Azul’”.

Hace una semana, el 17 de septiembre, él publicó en la plataforma digital una serie de fotografías en las que aparece con la creadora de contenido y anotó en la descripción: “Festejando a Lady”.

Los últimos videos de ‘Micky Hair’

Horas antes de su fallecimiento, ‘Micky Hair’ colgó en sus historias de Instagram varios clips, que se convirtieron en los últimos en los que saldría.

En uno de ellos, él se grabó frente a un espejo al interior de un gimnasio. “Se logró”, escribió encima del material, pero sin especificar a qué se refería.

Posteriormente, subió uno en el que dejaba ver que ya se encontraba en su salón de belleza, en Masaryk, iniciando su lunes laboral.

Asimismo, difundió uno en el que aseguraba que las obras de arte, como cuadros y esculturas, que están exhibidas en el local se encuentran a la venta.