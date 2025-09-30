Ángela Aguilar reacciona a la dura muerte de su estilista, ‘Micky Hair’: “Siempre te vamos a extrañar”

Video Le quitan la vida a estilista de Ángela Aguilar y Kenia Os: lo que se sabe

Ángela Aguilar se pronunció acerca de la muerte de su estilista, Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como ‘Micky Hair’.

El también ‘influencer’ fue asesinado la noche de este lunes 20 de septiembre a las afueras de su salón de belleza, ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, de acuerdo con N+.

Según el medio, el experto en cabello salía del establecimiento alrededor de las 21:00 horas (tiempo local) cuando fue interceptado por dos sujetos, que viajaban a bordo de una motocicleta.

Los hombres, que tenían el rostro cubierto, dispararon en contra del creador de contenido, quien “recibió al menos cinco impactos de bala”.

Ángela Aguilar reacciona al asesinato de ‘Micky Hair’

A horas de que ocurriera el homicidio, la tarde de este martes 30 de septiembre, Ángela Aguilar compartió en sus Historias de Instagram un mensaje en el que habló del fallecimiento de Miguel Ángel de la Mora.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, ‘Micky’. Contigo nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran”, escribió.

“Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”, añadió la esposa de Christian Nodal.

La intérprete de ‘En realidad’ continuó su misiva destacando las características por las que recordará al también empresario.

“Tu obsesión por el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo”, aseveró.

“Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, ‘Micky’, siempre te vamos a extrañar”, concluyó.

Ángela Aguilar se pronunció sobre la muerte de su amigo y estilista 'Micky Hair'. Imagen Micky Hair/Ángela Aguilar/Instagram

El vínculo entre Ángela y Miguel tomó relevancia en marzo pasado, cuando él le renovó el ‘look’ a ella colocándole extensiones.

Desde entonces, el profesional de 28 años mostró en sus plataformas digitales los retoques que le llegó a dar a la melena de la cantautora.

Amigas de ‘Micky Hair’ rompen el silencio

Otra de las famosas cercanas a ‘Micky Hair’ que rompió el silencio luego de su homicidio es la ‘influencer’ Priscila Escoto.

En un comunicado que difundió en la misma plataforma digital, ella afirmó que quedó “en ‘shock’ y con el corazón muy triste” al recibir la noticia anoche mismo.

“Siempre te recordaré como el más trabajador, entregado y talentoso. 13 años dedicados a hacernos sentir bonitas y empoderadas… tu talento, tus clientas y todo lo que lograste hablan por sí solos”, sentenció.

Priscila Escoto reacciona a la muerte de 'Micky Hair'. Imagen Priscila Escoto/Micky Hair/Instagram

Diana Rosalía Esparragoza, amiga con la que Miguel Ángel de la Mora viajó recientemente para celebrar su cumpleaños, igualmente expresó una dedicatoria para él.

“Gracias, ´Micky’, por todos los momentos que vivimos juntos, por todo lo que me enseñaste, por ser un gran amigo y claro ejemplo de una persona optimista y perseverante”, anotó.