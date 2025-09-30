‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar al que le arrebataron la vida, había recibido amenazas

Video Le quitan la vida a estilista de Ángela Aguilar y Kenia Os: lo que se sabe

El estilista Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como ‘Micky Hair’, denunció ante las autoridades haber recibido amenazas, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez.

La noche de este lunes 29 de septiembre, el experto en cabello fue asesinado a las afueras de su salón de belleza, ubicado en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México, según el comunicador.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital dio a conocer, aunque sin referirse al también ‘influencer’ por su nombre, que se trató de “una agresión directa con disparos de arma de fuego”.

‘Micky Mair’ había denunciado amenazas

La mañana de este 30 de septiembre, Carlos Jiménez reveló que Miguel Ángel de la Mora “denunció amenazas” ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El titular del programa ‘C4 en alerta’ detalló que ‘Micky Hair’ presentó una acusación formal en contra de Eduardo ‘E’, a inicios de septiembre de 2024.

En un documento que el reportero publicó en su red social se puede leer que la dependencia determinó el delito de “amenazas y fraude”, por lo que dio una resolución.

Resolvió, e instruyó al imputado, que “se abstenga de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima”, así como a su “familia o a personas relacionadas” con él.

Como penalización, “en caso de incumplimiento” de la prohibición, al señalado “se le aplicará como medida de apremio multa de 20 días de salario mínimo vigente”, indica el papel.

Jiménez puntualizó que, alegadamente, ayer “dos tipos en moto llegaron” al establecimiento de De la Mora, “uno bajó, lo atacó” y “huyó”.

Al momento, los responsables de las indagaciones acerca de lo sucedido no han brindado más información al respecto.

En las redes sociales de ‘Micky Hair’ tampoco se ha emitido un comunicado en el que se pronuncien acerca de los lamentables hechos.

‘Micky Hair’ reveló su ubicación

Horas antes de su fallecimiento, Miguel Ángel de la Mora subió a sus Historias de Instagram un video en el que destapó que ya se encontraba en su salón de belleza, ubicada en Avenida Presidente Masaryk.

“Comenzamos”, anotó encima de la grabación que mostraba el espacio y añadió, “Lunes”, junto a un emoji de corazón rojo.