Muertes de 'influencers' Famosa ‘influencer’ muere desangrada tras parto “alternativo” en su casa: ¿su bebé sobrevivió? La creadora de contenido Stacey Hatfield perdió la vida luego de haber dado a luz a su primer hijo. De acuerdo con lo expuesto en un Tribunal, ella prefirió que su alumbramiento fuera en su hogar y sin supervisión médica.



Video Muere famosa ‘influencer’ de 26 años tras parto de sus mellizos: esto se sabe sobre los bebés

La famosa ‘influencer’ Stacey Hatfield murió tras haber dado a luz, al interior de su casa, a su bebé, Axel. Tenía 30 años.

Este miércoles, un Tribunal en Australia, de dónde era la creadora de contenido, determinó que su fallecimiento se debió a una grave pérdida de sangre tras haber tenido un alumbramiento “alternativo”, reporta HuffPost.

PUBLICIDAD

¿Qué le sucedió a Stacey Hatfield?

Durante la audiencia, la forense Therese McCarthy aseguró que la pérdida de Stacey Hatfield fue “reciente y dolorosa” para su familia, incluyendo a su esposo, Nathan Warnecke.

Ante el juez, se explicó que ella se encontraba en su hogar con su marido y la trabajadora de apoyo al parto, Emily Lal, conocida en línea como ‘The Authentic Birthkeeper’, el 29 de septiembre.

Una abogada asistente aseveró que la celebridad de Internet resultó “profundamente afectada” por las normas que se establecieron durante la pandemia por Covid-19, lo que influyó en su toma de decisiones durante su embarazo.

Debido a ello, supuestamente eligió tener un “parto libre”, sin asistencia médica, en su residencia. Ella le dio la bienvenida a su niño, que estaba sano, a las 3 a.m. (hora local).

Sin embargo, la condición de Stacey empeoró rápidamente y empezó a sangrar, así que llamaron a una ambulancia alrededor de las 4:30 a.m., se puntualizó en la corte.

Los paramédicos que llegaron la encontraron “con aspecto amarillento y con dificultades para respirar” mientras estaba sentada en el suelo, cerca de la piscina donde dio a luz.

La trasladaron al hospital de Frankston, donde los doctores intentaron salvarla, incluso agotando el suministro de sangre de su tipo.

La sometieron a varios procedimientos, incluida la histerectomía de emergencia. No obstante, sufrió múltiples paros cardíacos y murió en la UCI alrededor de las 11 a.m., expone Herald Sun.

PUBLICIDAD

Investigan la muerte de Stacey Hatfield

Luego de que el deceso de Stacey Hatfield se le informó a la policía, Nathan Warnecke les proporcionó una declaración, pero Emily Lal se negó a hacer lo mismo.

Cuando los oficiales fueron a examinar la propiedad de la pareja al día siguiente, descubrieron que Emily había limpiado exhaustivamente.