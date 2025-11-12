Muertes de 'influencers'

Muere famoso 'influencer' de comida en trágico accidente durante viaje familiar: deja hija de 6 años

La agencia de representación de Michael Duarte confirmó la noticia de su muerte. El 'influencer' estaba en Texas en medio de un viaje familiar.

Univision picture
Por:Univision
Video ‘Influencer’ pierde la vida al recibir impacto de bala perdida mientras viajaba en taxi

Michael Duarte, conocido 'influencer' en temas gastronómicos, murió el 8 de noviembre en un accidente durante un viaje familiar por el estado de Texas.

Alooma Media Group, agencia de representación del creador de contenido, lamentó la muerte de su cliente y envió sus condolencias a la familia a través de un comunicado.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro valioso cliente y querido amigo, Michael Duarte. Fue un socio leal y comprometido, un colaborador de confianza y, sobre todo, una persona extraordinaria. Su pasión, profesionalismo y creatividad dejaron una huella imborrable no solo en nuestro equipo, sino en todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con él", se lee.

No se han revelado las causas del accidente, pero su familia lo describió como un "trágico y horrible incidente" ocurrido apenas tres días después de celebrar su noveno aniversario de bodas con su esposa, Jessica Duarte, con quien tuvo a su hija Oakley, de 6 años.

Familiares y amigos de Michael crearon una campaña en GoFundMe para pedir donaciones que ayuden a cubrir los gastos del traslado del cuerpo de Texas a California, así como del funeral. Con la iniciativa se pretende recaudar 100 mil dólares.

"Queremos asegurarnos de que Jessica y Oakley reciban el cuidado que Michael hubiera deseado. Su apoyo les brindará consuelo y estabilidad", señala el mensaje en la plataforma.

Michael Duarte, su esposa Jessica y su hija Oakley.
Michael Duarte, su esposa Jessica y su hija Oakley.
Imagen Michael Duarte/Instagram

¿Quién era Michael Duarte?

Michael Duarte era originario de Calipatria, California. Se convirtió en una de las figuras más queridas en redes sociales gracias a sus videos sobre parrillas, recetas y consejos culinarios.

Conocido en redes como Food With Bear Hands, Duarte sumó más de dos millones de seguidores, con quienes compartía su filosofía de vida: "Mi propósito es compartir comida con las personas que más la necesitan".

Su pasión por la cocina comenzó a los 14 años al trabajar en el restaurante mexicano de su tío. Pero durante la pandemia, tras enfrentar una crisis de salud mental y acudir a rehabilitación, encontró en la creación de contenido culinario una nueva forma de vida.

