Muertes de 'influencers' Famoso ‘youtuber’ es encontrado sin vida en su casa: así lo halló un amigo El creador de contenido conocido como ‘Adam The Woo’ murió a los 51 años, confirmaron las autoridades. La Oficina del Sheriff del Condado de Oscela dio detalles de cómo lo localizaron sin vida.

El ‘youtuber’ conocido mundialmente como ‘Adam The Woo’ fue encontrado sin sin vida en su residencia en Celebration, Florida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Oscela confirmó que David Adam Williams, como realmente se llamaba la celebridad, murió los 51 años.

¿Qué le sucedió a ‘Adam The Woo’?

De acuerdo con la dependencia, la tarde del lunes 22 de diciembre, agentes acudieron a la casa de ‘Adam The Woo’ para comprobar su estado, pero no pudieron contactar con él.

Horas después, poco antes de las 15:00 horas (tiempo local), uniformados regresaron a la vivienda para atender una defunción sin asistencia.

“Un amigo había pedido prestada una escalera y miró por la ventana del tercer piso para ver a un hombre, en una cama, que no se movía”, explicaron, reporta Fox.

Entonces, policías, junto con bomberos, entraron al lugar, donde declararon el fallecimiento de David Adam Williams. Posteriormente, notificaron a su papá.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su deceso. Las autoridades han asegurado que se realizará una autopsia para esclarecer qué sucedió, pero indicaron que, por ahora, no hay indicios de violencia ni sospechas criminales.

‘Adam The Woo’ murió a los 51 años. Imagen ‘Adam The Woo’/Instagram

¿Quién era ‘Adam The Woo’?

‘Adam The Woo’ era una figura emblemática en el mundo del ‘vlogging’ de viajes, parques temáticos y exploración urbana.

Comenzó su carrera en YouTube en 2009 y alcanzó gran popularidad con su canal ‘The Daily Woo’, donde documentó durante más de una década excursiones por los 50 estados de Estados Unidos, y visitas a lugares como Disneyland y Universal Studios.