'Influencer' muere a los 18 años: perdió la cabeza en brutal accidente en moto

El ‘influencer’ Prince Patel perdió la vida en un trágico accidente. El devastador impacto quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Video Muere Karen Sofía Quiroz tras chocar con camión: ¿la famosa ‘Bikergirl’ presintió su fatal desenlace?

El ‘influencer’ Prince Patel murió decapitado a los 18 años. La noticia de su fallecimiento fue reportada por la cadena de televisión india NDTV, donde se dio a conocer que su deceso había sido consecuencia de un fatal accidente.

De acuerdo con el reporte policial, citado por la cadena de televisión, Prince murió decapitado tras cochar su motocicleta en Surat, Gujarat y a consecuencia de no llevar casco al momento del impacto.

Según India Today, el accidente se habría producido durante la grabación de un video, el cual Prince trabajaba para compartir en sus redes sociales.

“El incidente fatal ocurrió en Bread Liner Circle, Surat, lo que puso de relieve los riesgos asociados a grabar acrobacias peligrosas para plataformas en línea”, reportaron.

Así presumía el 'influencer' su moto.
Así presumía el 'influencer' su moto.
Imagen Prince Patel / Instagram

El accidente quedó registrado en video

Reportes de medios locales informan que el accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de Surat, Gujarat. Incluso, reportaron que captaron el momento en que Patel descendía un tramo elevado a alta velocidad. Al perder el control, la motocicleta “se estrelló contra el divisor de la carretera”.

Según la investigación inicial, “el impacto provocó la separación instantánea de la cabeza y el cuerpo” debido a la fuerza del choque y la falta de protección.

“Si hubiera llevado un casco de buena calidad, tal vez se le podría haber salvado la vida y las lesiones podrían haber sido menos graves", declararon las autoridades.

Prince Patel habría muerto de manera inmediata por las graves heridas producidas.

Posteriormente, las a utoridades de Surat confirmaron que el exceso de velocidad fue determinante para el accidente, mientras que el ascenso y descenso del puente elevó el riesgo.

“Al bajar, el peso de la moto y la inclinación hicieron que la parte frontal perdiera estabilidad”.

¿Quién era Prince Patel?

Prince Patel era conocido en las redes sociales como PKR Blogger y era un apasionado de su motocicleta KTM, a la que llamaba cariñosamente "Laila".

El joven había ganado popularidad en redes por compartir videos realizando acrobacias en motocicleta.

