Muertes de 'influencers'

Famosa ‘influencer’ pierde la vida en trágico accidente: su amiga se habría dado a la fuga

La ‘influencer’ y coach de vida Aline Cristina Dalmolin falleció tras sufrir un accidente automovilístico. La mujer que manejaba el vehículo presuntamente era su amiga y se habría dado a la fuga.

Por:Elizabeth González
Video Tragedia: famosa ‘influencer’ tiene “parto libre” en su casa y fallece desangrada

La ‘influencer’ Aline Cristina Dalmolin murió en un trágico accidente automovilístico en Brasil.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en sus redes sociales, donde su equipo de trabajo agradeció las condolencias y muestras de cariño ante el fatal desenlace de la también coach de vida.

“Agradecemos mucho a todos los mensajes de cariño y apoyo. Reiteramos que, en este momento, no hay fecha, hora ni lugar fijado para el velorio y entierro de nuestra querida Aline. La familia está en contacto con la organización y realizará una nueva comunicación oficial en este perfil una vez confirmada toda la información. Gracias de nuevo por vuestra solidaridad”, escribieron el 15 de diciembre en Instagram.

La 'influencer' perdió la vida en un trágico accidente en Brasil.
Imagen Aline Cristina Dalmolin / Instagram

Lo que se sabe sobre la muerte de Aline

Según información de las autoridades locales, el accidente en el que la ‘influencer’ perdió la vida sucedió la madrugada del 15 de diciembre en la ciudad costera de Baleário Camboriú, Brasil.

Presuntamente, Aline viajaba como pasajera en un Porsche Mecan, que supuestamente iba manejando una mujer identificada como Gisele Forneroli, quien sería su amiga.

De acuerdo con los primeros reportes, el auto en el que ambas viajaban se estrelló contra un poste de electricidad. El incidente dejó a la ‘influencer’ con un traumatismo craneoencefálico severo y la amputación de un brazo.

Reportan las autoridades que, a pesar de los esfuerzos de los médicos y maniobras de reanimación, durante su traslado al hospital, Aline perdió la vida el mismo 15 de diciembre.

Su presunta ‘amiga’ se habría dado a la fuga tras el accidente

Gisele Forneroli, conductora del automóvil en el que viajaba Aline, supuestamente huyó del lugar. Sin embargo, People reporta que fue hallada por la Policía Militar horas más tarde a las orillas del cercano río Camboriú.

Forneroli presuntamente “mostraba claros signos de intoxicación, como habla incoherente, dificultad para caminar, olor a alcohol y desorientación", según una declaración policial y, aunque la supuesta amiga de la ‘influencer’ fue detenida y acusada de homicidio culposo por conducir en estado de ebriedad, la prensa brasileña refiere que supuestamente obtuvo su libertad tras pagar una fianza 30 mil reales brasileños, aproximadamente 5 mil 500 dólares.

Aline Dalmolin contaba con más de 6 mil seguidores en Instagram, donde compartía consejos de liderazgo.

Su biografía, en portugués, decía: “Transforma tu liderazgo en resultados. Conferencias, formación de alto impacto y mentoría”, y destacaba sus más de 20 años de experiencia en el sector.

