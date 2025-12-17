Muertes de 'influencers' Estrella de TikTok se quita la vida: Tucker Genal tenía 31 años El ‘tiktoker’ Tucker Genal perdió la vida a los 31 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, mientras que la causa de muerte fue revelada por las autoridades.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos para quitarse la vida, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

La estrella de TikTok, Tucker Genal, murió a los 31 años el 11 de diciembre. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por sus hermanos a través de una publicación de Instagram el 15 de diciembre.

“Ni siquiera sé por dónde empezar, fuiste mi mejor amigo y un mejor hermano mayor, toda mi vida me he pasado admirándote y tratando de seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe”, escribieron en conjunto Carson y Connor.

“Sé que una cosa es segura y es que seguiré pasando el resto de mi vida admirándote hasta que nos volvamos a encontrar. Eras la persona más amable que he conocido y el mejor hermano que alguien podría haber pedido. Te amamos y te extrañaremos eternamente Tucker”, agregaron.

Los hermanos de Tucker Genal no revelaron detalles sobre la muerte del ‘influencer’. Sin embargo, solicitaron respeto ante el delicado momento que atraviesa su familia.

“Durante este momento increíblemente difícil, respetuosamente pedimos privacidad mientras lloramos y comenzamos a navegar la vida sin él. Estamos profundamente agradecidos por la amabilidad y comprensión mostrada a nuestra familia”, sentenciaron.

¿Qué le pasó a Tucker Genal?

Tucker Genal fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles el 11 de diciembre.

De acuerdo con el informe del médico forense Juan Carrillo, la causa de muerte del ‘tiktoker’ fue "suicidio"

Días antes de su fallecimiento, Tucker Genal compartió un último video en TikTok que fue interpretado por sus seguidores como un mensaje de despedida.

“Aquí hay una foto de todos los meses del año pasado”, escribió.

