Muertes de famosos Muere presentadora Mel Schilling a semanas de ser desahuciada: esposo revela cómo fueron sus últimos momentos Gareth Brisbane, esposo de Mel Schilling, compartió cómo fueron los momentos finales de la querida estrella de televisión. Ella padecía cáncer de colon terminal.



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Gareth Brisbane, esposo de Mel Schilling, compartió cómo fueron los instantes finales de la famosa presentadora, quien murió este 24 de marzo.

Hace solamente dos semanas, la psicóloga conocida por aparecer en programas como ‘Married at First Sight’, anunció que había sido desahuciada debido a que padecía cáncer de colon.

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Esposo de Mel Schilling revela qué fue lo último que ella hizo

En un mensaje con el que dio a conocer la noticia del fallecimiento de Mel Schilling, Gareth Brisbane igualmente contó qué fue lo que ella hizo antes de perecer.

“En sus últimos momentos, cuando pensé que el cáncer le había quitado la capacidad de hablar, me hizo acercarme y nos susurró a Maddie y a mí un mensaje que me dará fuerzas para el resto de mi vida”, relató.

“Le costó todas las fuerzas que le quedaban, y ese gesto resumía a la perfección a nuestra pequeña Melsie. Incluso entonces, su único pensamiento era para Maddie y para mí”, añadió.

El empresario aseveró que la conductora murió “en paz, rodeada de amor”: “Era una mamá increíble, un modelo a seguir y nuestra alma gemela”.

“Esta es una mujer que, durante dos años de quimioterapia, cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, nunca se quejó y nunca dejó de mostrar valentía, elegancia, compasión y empatía, y nunca faltó un día al rodaje”, destacó.

Mel y Gareth se conocieron por medio de una página web de citas, relató ella a la revista OK! en agosto de 2021. Se casaron en 2018, cuatro años después de que naciera su hija Maddie.