Muertes de famosos

Muere famosa presentadora dos semanas después de compartir que estaba desahuciada

Mel Schilling, quien era una querida psicóloga conocida por su participación en shows de TV, murió tras una dura batalla contra el cáncer.

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Mel Schilling, psicóloga conocida por su participación en los programas 'Married at First Sight' de Australia y Reino Unido, murió a los 54 años tras una dura batalla contra el cáncer de colon. Apenas el 12 de marzo había anunciado que la diagnosticaron como desahuciada.

La noticia de su deceso fue confirmada el 24 de marzo por su esposo, Gareth Brisbane, a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales, en el que informó que murió "en paz y rodeada de amor”.

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Schilling hizo público su diagnóstico en diciembre de 2023 y, a lo largo de los últimos dos años, habló abiertamente sobre su tratamiento y su experiencia con la enfermedad.

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El 12 de marzo de este año reveló que el cáncer había avanzado y que los médicos ya no podían ofrecerle más opciones terapéuticas, mensaje que generó una gran ola de apoyo por parte de seguidores y colegas.

"A pesar de las sesiones de radioterapia posteriores, mi equipo de oncología me ha comunicado que ya no hay nada más que puedan hacer (...) Han significado más de lo que puedo expresar y me han ayudado a tener la mentalidad que necesitaba para seguir luchando. Gracias a todos de todo corazón".

En su mensaje de despedida, su esposo la recordó como “una madre increíble, un modelo a seguir y una compañera de vida excepcional”.

Schilling deja a su marido y a su hija Maddie, así como un legado profesional marcado por la honestidad, la calidez y el compromiso con ayudar a otros a construir relaciones saludables.

Así informó el esposo de Mel Schilling su muerte.
Así informó el esposo de Mel Schilling su muerte.
Imagen Mel Schilling/Instagram

¿Quién era Mel Schilling?

Psicóloga de profesión, Mel Schilling se consolidó como una de las figuras más reconocidas del show ‘Married at First Sight’, donde destacó por su franqueza, empatía y su firme defensa de las relaciones sanas.

Se unió a la versión australiana del programa en 2016 y más tarde al panel de expertos de la edición británica, convirtiéndose en un rostro clave del exitoso reality.

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