Muere repentinamente vocalista de la agrupación Los Vencedores: lo que se sabe







Martín Olivares, vocalista de la agrupación Los Vencedores, murió de manera repentina a los 62 años. La noticia fue dada a conocer a través del podcast 'La Nota del Entretenimiento' el 8 de enero, medio con el que colaboraba de manera constante opinando sobre temas de espectáculos.

"Con profundo dolor lamentamos informarles que Martín Olivares ha pasado a mejor vida. Su partida nos deja un gran vacío en el corazón. Hoy es un momento muy difícil para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo. Agradecemos de todo corazón las oraciones, el cariño y las muestras de apoyo en estos momentos tan duros", se lee en el breve comunicado.

Amigos y familiares lo despidieron el 12 de enero en Chicago, donde residía.

El fallecimiento de Martín tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que el cantante se mantenía activo, compartía fechas de presentaciones y no había dado señales de enfermedad.

Martín Olivares falleció a los 62 años. Imagen La Nota del Entretenimiento/Instagram

¿Quién era Marín Olivares, vocalista de Los Vencedores?

Junto a Los Vencedores Martín logró posicionar éxitos como "Mis historias", "Paso a paso", "Te salió al revés" y "Loco, loco corazón".

Además de su faceta en los escenarios, Olivares incursionó como comentarista en medios digitales, especialmente en el podcast 'La Nota del Entretenimiento', donde era invitado con regularidad.

En ese espacio hablaba de temas del mundo de los espectáculos y se convirtió en una figura conocida también por su opinión franca, incluso, llegó a causar polémica por mostrar su apoyo a Cazzu en la polémica con Nodal y Ángela Aguilar.