Famosos Muere Ana Luisa Peluffo a los 96 años: fue la primera actriz en hacer un desnudo en el cine mexicano La actriz mexicana falleció rodeada de su familia, informaron este 4 de marzo en Jalisco, México. Ana Luisa Peluffo fue estrella de la Época de Oro del cine mexicano.

Video Muere integrante de El Chavo del 8 y Édgar Vivar reacciona compartiendo última foto juntos

La actriz Ana Luisa Peluffo murió este 4 de marzo a los 96 años, informó su familia a través de un comunicado este miércoles. La estrella de la Época de Oro del cine mexicano falleció en su natal Jalisco.

"La familia de la actriz Ana Luisa Peluffo informa que falleció en paz en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo", se lee en el comunicado.

PUBLICIDAD

Sobre los servicios funerarios de la actriz de 'Marimar', se informó que se realizarán "de manera íntima y privada, en apego a su voluntad".

¿Quién fue Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo nació el 5 de diciembre de 1929 en Querétaro, México. Fue actriz, bailarina acuática y pintora.

La actriz debutó en la pantalla grande en 1948 con una película estadounidense de bajo presupuesto, 'Tarzán and the Mermaids', según informa Ecured.

Ana Luisa Peluffo murió a los 96 años. Imagen Mezcalent

Pronto llamó la atención de productores mexicanos y su debut en el cine de su país natal ocurrió en 1949, cuando participó en la película 'La Venenosa'. Sin embargo, 'La fuerza del deseo' fue el filme que la consagró, pues realizó el primer desnudo del cine mexicano.

Ana Luisa Peluffo hizo más de 200 películas y también trabajó en televisión, donde la vimos en exitosas telenovelas y series como 'El pecado de Oyuki', 'Marimar', 'Lazos de amor', 'Tú y yo', 'María Isabel', 'Soñadoras' y 'Mujeres Asesinas 3', entre muchas otras.