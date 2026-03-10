Aislinn Derbez Causa de muerte de la mamá de Aislinn Derbez estaría en duda: “Hay inconsistencias en el acta de defunción” La periodista Ana María Alvarado indicó que presuntamente existirían “dudas sobre el día, el lugar y la causa” del deceso de la señora Gabriela Michel. Hasta el momento, la actriz no ha hablado al respecto de lo que pasó.



Los detalles de la muerte de la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, estarían actualmente en duda, a casi cuatro meses de que ocurriera.

Este 10 de marzo, la periodista Ana María Alvarado dio a conocer la presunta situación que estarían atravesando los familiares de la difunta actriz de doblaje.

“Doña Gabriela tenía aparte otras dos hijas, que tuvo con Jorge Alberto Aguilera”, dijo, refiriéndose a Michelle y Chiara, en ‘Sale el sol’.

“Ayer se presentaron en la notaría, en la Ciudad de México. Se presentaron las tres porque iban a hacer el proceso de la sucesión testamentaria”, relató.

La presentadora aseveró que “faltó alguien”, de las personas que estaban citadas: “No estuvo presente porque me dicen que hay inconsistencias en el acta de defunción”.

“No todos están en la misma sintonía, por eso hubo gente que faltó para poder hacer la sucesión testamentaría. La responsable y la tutora de la mamá es Aislinn Derbez directamente”, puntualizó.

“No se pudo llevar a cabo porque tienen dudas sobre el día, el lugar y la causa de la muerte”, añadió al respecto.

Alvarado igualmente indicó que presuntamente no se reportó el fallecimiento de Gabriela ante las autoridades correspondientes del municipio Estado de México, donde estaría ubicada la casa de asistencia en la que alegadamente ella se encontraba cuando pereció.

“Debido a estas inconsistencias, están averiguando qué pasaría. Quien tendría que aclararlo es Aislinn porque fue la que tomó el mando e hizo todos los trámites”, señaló ella.

Ana María afirmó que la residencia para adultos en la que habría estado viviendo la ex de Eugenio Derbez era la misma en la que estuvo la abuelita de Thalía, Eva, es decir, Le Grand Senior Living.

¿Qué se sabe de la muerte de la mamá de Aislinn Derbez?

A horas de que trascendiera que su madre había muerto, el 24 de noviembre, Aislinn Derbez se pronunció por medio de un mensaje en redes sociales.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, escribió, sin ahondar más en lo ocurrido.

Previamente, la comunicadora Inés Moreno reportó que Gabriela Michel supuestamente había tenido un incidente en su hogar.

“Parece que la señora sufrió un accidente dentro de su casa, ella no vivía con el señor Aguilera porque, al parecer, ya estaban divorciados, ella vivía en una casa de asistencia”, expuso en su canal de YouTube.