Muertes de famosos Causa de muerte de la hija de Martin Short es confirmada: revelan qué ocurrió con sus restos Se ha dado a conocer el certificado de defunción de Katherine Short, quien fue encontrada sin vida el pasado lunes 23 de febrero.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Video Surge audio de los servicios de emergencia sobre la causa de muerte de la hija de Martin Short

A poco más de una semana de que muriera Katherine Short, hija del actor y comediante Martin Short, se ha confirmado la causa de su fallecimiento.

Según el certificado de defunción del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, ella perdió la vida por “una herida de bala en la cabeza”, la cual se autoinfligió, reporta TMZ.

El documento también especifica que no se le realizó ni una biopsia ni una autopsia al cuerpo de la trabajadora social.

¿Qué ocurrió con los restos de la hija de Martin Short?

De acuerdo con el acta, los restos de Katherine Short fueron incinerados el pasado viernes 27 de febrero, cuatro días después de su deceso.

Se detalla que la cremación ocurrió en una funeraria del grupo Natural Grace, el cual tiene una sucursal en Los Ángeles, donde ella residía.

Hija de Martin Short habría dejado una “nota”

Hace unos días, TMZ dio a conocer que “fuentes policiales” les informaron que presuntamente Katherine Short fue localizada detrás de una puerta cerrada de un dormitorio.

Supuestamente, ella tenía una “nota” y un arma “cerca”.