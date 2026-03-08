Muertes de famosos

Muere Corey Parker, actor de ‘Will & Grace’ y ‘Viernes 13’

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia. El actor Corey Parker, de 60 años, alcanzó la fama en la década de los ochenta por su trabajo en ‘Viernes 13, parte V: un nuevo comienzo’ y más tarde en ‘Will & Grace’ y ‘Nashville’.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Actor de la serie ‘The Wire’ pierde la vida atrapado en incendio: forense revela causa de muerte

Corey Parker, actor de ‘Will & Parker’, ‘Viernes 13’ y ‘Nashville’, murió a los 60 años luego de una larga batalla contra difícil enfermedad.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su tía, Emily Parker. La mujer reveló a TMZ que el actor perdió la vida el jueves 5 de marzo en Memphis, Tennessee, tras una larga batalla contra el cáncer, del que no se revelaron detalles.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de famosos

Muere Ana Luisa Peluffo: la actriz de ‘Marimar’ fue la primera en hacer un desnudo en el cine mexicano
0:58

Muere Ana Luisa Peluffo: la actriz de ‘Marimar’ fue la primera en hacer un desnudo en el cine mexicano

Univision Famosos
¿Ana Luisa Peluffo posó para que hicieran la escultura de la Diana Cazadora en la Ciudad de México?
2 mins

¿Ana Luisa Peluffo posó para que hicieran la escultura de la Diana Cazadora en la Ciudad de México?

Univision Famosos
Muere Ana Luisa Peluffo a los 96 años: fue la primera actriz en hacer un desnudo en el cine mexicano
2 mins

Muere Ana Luisa Peluffo a los 96 años: fue la primera actriz en hacer un desnudo en el cine mexicano

Univision Famosos
Causa de muerte de la hija de Martin Short es confirmada: revelan qué ocurrió con sus restos
1 mins

Causa de muerte de la hija de Martin Short es confirmada: revelan qué ocurrió con sus restos

Univision Famosos
Causa de muerte de Eric Dane es revelada: el actor de ‘Grey’s Anatomy’ padecía ALS
2 mins

Causa de muerte de Eric Dane es revelada: el actor de ‘Grey’s Anatomy’ padecía ALS

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de Robert Carradine, el querido actor de 'Lizzie McGuire'
1 mins

Confirman causa de muerte de Robert Carradine, el querido actor de 'Lizzie McGuire'

Univision Famosos
Eric Dane recibe homenaje en ‘Grey’s Anatomy’ a una semana de su fallecimiento
2 mins

Eric Dane recibe homenaje en ‘Grey’s Anatomy’ a una semana de su fallecimiento

Univision Famosos
Actor de la serie ‘The Wire’ pierde la vida atrapado en incendio: forense revela causa de muerte
1:00

Actor de la serie ‘The Wire’ pierde la vida atrapado en incendio: forense revela causa de muerte

Univision Famosos
Muere actor de ‘The Wire’ a los 62 años en incendio: su hija revela cómo se enteró
2 mins

Muere actor de ‘The Wire’ a los 62 años en incendio: su hija revela cómo se enteró

Univision Famosos
Surge audio de los servicios de emergencia sobre la causa de muerte de la hija de Martin Short
0:59

Surge audio de los servicios de emergencia sobre la causa de muerte de la hija de Martin Short

Univision Famosos

Su hermana lo despide con emotivo mensaje

A través de Instagram, su hermana Noëlle Parker lo despidió con un sentido homenaje en el que resaltó: “Creo que dejó este mundo sin peso, en paz y rodeado de amor".

“Celebramos su increíble talento, su incomparable pasión y alegría en su trabajo y en su familia, su inmenso don para la enseñanza, su generosidad y su amor. ‘Todas nuestras vidas son mucho más ricas por haberte conocido, y tú vives en cada uno de nosotros y en todo lo que nos regalaste e inspiraste... para siempre’”, sentenció.

Hermana de Corey Parker lo despide en redes.
Hermana de Corey Parker lo despide en redes.
Imagen Noëlle Parker / Instagram

¿Quién era Corey Parker?

Corey Parker nació el 8 de julio de 1965 en la ciudad de Nueva York. Era hijo de la actriz Rochelle Natalie ‘Rocky’ Parker y de John David Haas.

Su carrera como actor comenzó desde los 4 años. Sin embargo fue hasta la década de los ochenta que alcanzó la fama tras participar en la película ‘Viernes 13, parte V: un nuevo comienzo’.

En 1992 obtuvo su primer papel estelar en la comedia ‘Flying Blind’, mientras que en el 2000 se unió al elenco de ‘Will & Grace’ y más tarde, a ‘Nashville’.

Relacionados:
Muertes de famososMuertesFamososHollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX