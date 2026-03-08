Muertes de famosos Muere Corey Parker, actor de ‘Will & Grace’ y ‘Viernes 13’ La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia. El actor Corey Parker, de 60 años, alcanzó la fama en la década de los ochenta por su trabajo en ‘Viernes 13, parte V: un nuevo comienzo’ y más tarde en ‘Will & Grace’ y ‘Nashville’.



Video Actor de la serie ‘The Wire’ pierde la vida atrapado en incendio: forense revela causa de muerte

Corey Parker, actor de ‘Will & Parker’, ‘Viernes 13’ y ‘Nashville’, murió a los 60 años luego de una larga batalla contra difícil enfermedad.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su tía, Emily Parker. La mujer reveló a TMZ que el actor perdió la vida el jueves 5 de marzo en Memphis, Tennessee, tras una larga batalla contra el cáncer, del que no se revelaron detalles.

PUBLICIDAD

Su hermana lo despide con emotivo mensaje

A través de Instagram, su hermana Noëlle Parker lo despidió con un sentido homenaje en el que resaltó: “Creo que dejó este mundo sin peso, en paz y rodeado de amor".

“Celebramos su increíble talento, su incomparable pasión y alegría en su trabajo y en su familia, su inmenso don para la enseñanza, su generosidad y su amor. ‘Todas nuestras vidas son mucho más ricas por haberte conocido, y tú vives en cada uno de nosotros y en todo lo que nos regalaste e inspiraste... para siempre’”, sentenció.

Hermana de Corey Parker lo despide en redes. Imagen Noëlle Parker / Instagram

¿Quién era Corey Parker?

Corey Parker nació el 8 de julio de 1965 en la ciudad de Nueva York. Era hijo de la actriz Rochelle Natalie ‘Rocky’ Parker y de John David Haas.

Su carrera como actor comenzó desde los 4 años. Sin embargo fue hasta la década de los ochenta que alcanzó la fama tras participar en la película ‘Viernes 13, parte V: un nuevo comienzo’.