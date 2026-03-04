Famosos ¿Ana Luisa Peluffo posó para que hicieran la escultura de la Diana Cazadora en la Ciudad de México? Tras la muerte de la reconocida actriz, ha resurgido la duda de si fue ella quien modeló para la creación de la famosa estatua, ubicada en la Ciudad de México.



Con la muerte de la actriz Ana Luis Peluffo, dada a conocer este 4 de febrero, resurgió la duda de si fue ella quien posó para que hicieran la conocida escultura de la Diana Cazadora, ubicada en la Ciudad de México.

De acuerdo con el sitio web de Novedades Tabasco, la idea de que la actriz modeló para la creación de la estatua surgió principalmente después de que ella protagonizara la película ‘La Diana Cazadora’, en 1957.

Sin embargo, posteriormente se aclaró que la representativa pieza no está diseñada a imagen y semejanza del cuerpo de Peluffo.

En un ‘post’ de X (antes Twitter), la Secretaría de Cultura, del Gobierno de la Ciudad de México, indicó que “Helvia Martínez Verdayes fue la modelo que posó para la realización de la icónica escultura de la Diana Cazadora”.

Helvia Martínez Verdayes fue la modelo para la escultura de la Diana Cazadora. Imagen Secretaría de Cultura/X

Según el portal MexicoCity, también del gobierno, la estatua fue diseñada por Juan Fernando Olaguíbel Guanajuato y hecha por el arquitecto Vicente Mendiola.

Si bien, Ana Luisa no tiene en su trayectoria este trabajo, sí es reconocida como la primera actriz en hacer un desnudo en el cine mexicano, para la cinta ‘La fuerza del deseo’.

¿De qué murió Ana Luisa Peluffo?

La mañana del martes, los familiares de Ana Luisa Peluffo dieron a conocer por medio de un comunicado que ella falleció a los 96 años.

Detallaron que ella pereció “en paz en su rancho, en Jalisco, acompañada de sus seres queridos” y que “durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo”.

“Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”, puntualizaron al respecto.

No obstante, no se compartió en el escrito, ni de forma inmediata por otros canales, cuál fue la causa de su deceso.

Ana Luisa Peluffo se sentía “bendecida”

En diciembre de 2023, por motivo de su cumpleaños número 94, Ana Luisa Peluffo brindó una entrevista a TVNotas.

“Estoy muy bien, gracias. Aquí disfrutando de mi jardín, con mi hijo Martín, que es maravilloso, me cuida y procura todo el tiempo. Tengo dos gatitos y vivo muy tranquila, la verdad”, dijo.

“Deseo que Dios me preste vida y tener salud para seguir disfrutando el tiempo que me quede, la naturaleza y a todos mis amigos”, se sinceró entonces.