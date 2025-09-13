Muere 'tiktoker' Marian Izaguirre tras haber estado desaparecida y encontrada "grave"

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó, este 12 de septiembre, la muerte de la 'influencer' Flor Marian Izaguirre, de 23 años, quien fue localizada el sábado 6 en estado crítico en un hotel de la ciudad de Morelia, luego de haber sido reportada como desaparecida cinco días antes.

En el comunicado emitido por las autoridades se informó que la joven fue declarada con "muerte cerebral" y que su familia autorizó la donación de órganos, incluyendo "piel, músculo esquelético, córneas y riñones", en un gesto de nobleza.

La fiscalía continúa investigando las circunstancias de su desaparición, mientras su familia ha solicitado privacidad en este momento de duelo.

La desaparición de Marian Izaguirre

La familia de Marian Izaguirre reportó a las autoridades la desaparición de la joven. Según la información de la ficha de búsqueda, Marian fue vista por última vez el 1 de septiembre alrededor de las 18:00 horas a bordo de un vehículo en Uruapan, Michoacán.

El 6 de septiembre, por la noche, la ‘influencer fue localizada en la ciudad de Morelia e inmediatamente hospitalizada en "estado grave".

El gobernador de Michoacán, Ramírez Bedolla, dijo en conferencia de prensa que hasta el momento la desaparición de Marian podría estar vinculada a un caso de violencia intrafamiliar.

"El estado de salud es crítico, y se está investigando y todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan y lo que estamos ahorita es haciendo todo por salvarle la vida", dijo en ese entonces.

Marian Izaguirre. Imagen Marian Izaguirre/TikTok/Instagram

¿Quién era Marian Izaguirre?

La joven de 23 años era creadora de contenido digital con más de 3.9 millones de seguidores en TikTok y más de 134 millones de 'likes'. Su contenido se centraba en moda, estilo de vida y humor.