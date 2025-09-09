‘Tiktoker’ Marian Izaguirre en terapia intensiva: la reportan en estado crítico tras localizarla

La ‘Tiktoker’ Marian Izaguirre se encuentra en terapia intensiva y en estado crítico tras ser localizada con vida en Morelia, Michoacán, luego de varios días desaparecida.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán, informó que desde el pasado 6 de septiembre, Izaguirre se encuentra internada en el Hospital de la Mujer.

El mandatario no dio mayores detalles sobre la manera en que fue hallada. Sin embargo, aseguró que la joven, previo a su desaparición, radicaba en Uruapan.

“Ella, de manera voluntaria, sale de la ciudad de Uruapan, se refugia aquí, en Morelia, en un hotel y, finalmente, es encontrada en un estado de salud muy delicado. Está hoy en el Hospital de la Mujer, el estado de salud es crítico”, dijo el 8 de septiembre.

De acuerdo con su ficha de desaparición, Marian fue vista por última vez a bordo de un Kia rojo, en el que habría viajado a Morelia y, posteriormente, hospedado en un hotel de la ciudad.

“Se está investigando, todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan, y lo que estamos ahorita es haciendo todo por salvarle la vida, por su estado crítico de salud que presenta. Entonces, está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación”, agregó.

La desaparición de Marian Izaguirre

El 2 de septiembre, la Fiscalía General de Michoacán emitió una Alerta Alba por la creadora de contenido.

En el documento, se puntualizó que fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas del lunes: “Se encontraba a bordo de un vehículo Kía Río, de color rojo, en la ciudad de Uruapan”.

El 4 de septiembre, Carlos Manzano, presidente municipal de Uruapan, declaró a N+ que la joven, de 23 años, presuntamente “salió” de la ciudad en su automóvil tras una aparente “discusión fuerte con su mamá”.