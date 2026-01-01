Muertes de 'influencers' ‘Influencer’ católico anuncia la muerte de su hijo de 5 años tras contraer extraña gripe El ‘influencer’ Paul Kim informó sobre la muerte de su hijo durante las primeras horas del 1 de enero de 2026. El pequeño Micah Kim, de 5 años, estuvo luchando por su vida por días.



El ‘influencer’ católico Paul Kim anunció la muerte de su hijo. El pequeño de 5 años luchó por su vida por días tras contraer una extraña gripe.

De acuerdo con el conferencista, Micah perdió la vida el 31 de diciembre de 2025 tras ser hospitalizado por una “emergencia médica” que afectó severamente sus pulmones.

“’El Señor dio, y el Señor quitó; bendito sea el nombre del Señor’. Micah Joseph comienza el año nuevo disfrutando de la gloria, el amor y la paz eterna de Dios. Micah ha estado muy ocupado, veo que el Señor lo usa y lo envía a misiones para acercar a millones de personas a Dios. Estamos rodeados por una gran nube de testigos de la que mi hijo ahora forma parte”, expresó las primeras horas del 1 de enero.

Paul Kim acompañó su mensaje de un video en el que resaltó que “después de luchar durante 11 largos y duros díaa”, su hijo había regresado “a casa, a la casa de nuestro padre”.

“Estamos muy orgullosos de él. Quiero agradecerles de todo corazón como su padre, en nombre de mi familia, por todas las formas en que oraron y nos apoyaron durante este momento tan difícil e imposible para nuestra familia. Ha sido lo más difícil que he vivido en mi vida y sigue siéndolo”, dijo.

El ‘influencer’ católico no entró en detalles sobre la enfermedad de su hijo. Sin embargo, agradeció las muestras de cariño y pidió privacidad para “llorar” con su familia el fallecimiento del pequeño de 5 años.

“Aunque esta vez solo quiero tener privacidad y tiempo para llorar con mi familia, sentí que les debía una actualización, solo por gratitud. Micah ya está en el cielo trabajando, de verdad, hay tantos testimonios, tantas maneras en que Dios está usando la luz en mi hijo de cinco años para salvar almas y cambiar el mundo”, sentenció.

¿Qué le pasó a Micah, hijo del ‘influencer’ católico?

El 21 de diciembre, Paul Kim dio a conocer que su hijo de 5 años había sido hospitalizado tras sufrir una “emergencia médica” de la que no dio detalles. Un día después, el hombre declaró que Micah había requerido soporte vital tras presentar problemas en su corazón y pulmones. Además, reveló que una resonancia magnética alertó a los médico de que no presentaba actividad cerebral.

En una actualización del 30 de diciembre, Kim dijo que su hijo se enfrentaba a un caso grave de gripe, mismo que le había provocado sepsis y convulsiones.