'Tiktoker’ Marian Izaguirre reportada como desaparecida: “Se teme por su integridad"

La ‘tiktoker’ mexicana Marian Izaguirre ha sido reportada como desaparecida por autoridades del estado de Michoacán.

Este 2 de septiembre, la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Alba para la creadora de contenido de 23 años.

En el documento, la autoridad dio a conocer que ella fue vista por última vez el lunes 1 de septiembre, “siendo aproximadamente las 18:00 horas”.

Detallaron que “se encontraba a bordo de un vehículo Kia Río, de color rojo, en la ciudad de Uruapan” y que, después de eso, se desconoce su paradero.

“Se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito”, se lee en el escrito, que también especifica la vestimenta que ella llevaba.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una alerta por la desaparición de Marian Izaguirre. Imagen Alerta Alba Michoacán/Facebook

La última publicación de Marian Izaguirre

En su cuenta de Instagram y ‘TikTok’, Marian Izaguirre publicó un video el pasado domingo 31 de agosto. Desde entonces, no hay más actividad.

En el clip, ella aparece con el rostro pintado en referencia a un payaso y haciendo ‘lip sync’ de la canción ‘¿Por qué te vas?’ mientras se encuentra en lo que parece ser un parque.

La última publicación en redes sociales de Marian Izaguirre. Imagen Marian Izaguirre/Instagram

La sección de comentarios del ‘post’ se ha llenado de mensajes en los que usuarios de las redes sociales manifiestan su preocupación.

“Espero que estés bien y que aparezcas pronto”; “Viva se fue, viva la queremos”; y, “Hay que hacer ruido para que la encuentren”, apuntaron internautas.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Flor Marian Izaguirre Pineda es una ‘influencer’ que se dedica principalmente a compartir contenido sobre temas de moda y estilo de vida, según Milenio.

Ha logrado construir una comunidad de admiradores pues en TikTok actualmente cuenta con 3.9 millones de seguidores.

Además, ha incursionado en la música. En Spotify se encentra su canción ‘Boom Boom’, la cual aparentemente lanzó en julio de 2023.