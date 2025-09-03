Influencer

'Tiktoker’ Marian Izaguirre reportada como desaparecida: “Se teme por su integridad"

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una Alerta Alba en la que especificó que se desconoce el paradero de la ‘influencer’. “Puede ser víctima de algún delito”, señalaron.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

La ‘tiktoker’ mexicana Marian Izaguirre ha sido reportada como desaparecida por autoridades del estado de Michoacán.

Este 2 de septiembre, la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Alba para la creadora de contenido de 23 años.

PUBLICIDAD

En el documento, la autoridad dio a conocer que ella fue vista por última vez el lunes 1 de septiembre, “siendo aproximadamente las 18:00 horas”.

Detallaron que “se encontraba a bordo de un vehículo Kia Río, de color rojo, en la ciudad de Uruapan” y que, después de eso, se desconoce su paradero.

“Se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito”, se lee en el escrito, que también especifica la vestimenta que ella llevaba.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una alerta por la desaparición de Marian Izaguirre.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una alerta por la desaparición de Marian Izaguirre.
Imagen Alerta Alba Michoacán/Facebook

Más sobre Influencer

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido
1:00

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

Univision Famosos
Alicia Villarreal cumple 54 años y llora junto a su novio ‘tiktoker’ al que le lleva 12
0:59

Alicia Villarreal cumple 54 años y llora junto a su novio ‘tiktoker’ al que le lleva 12

Univision Famosos
Hija de famosa ‘influencer’ muere tras estar más de un mes hospitalizada: tenía 9 años
0:59

Hija de famosa ‘influencer’ muere tras estar más de un mes hospitalizada: tenía 9 años

Univision Famosos
‘Influencer’ encontrada sin vida en camioneta junto a su esposo e hijos, ¿quién era?
1:01

‘Influencer’ encontrada sin vida en camioneta junto a su esposo e hijos, ¿quién era?

Univision Famosos
Antonia Botero dice que maternar “sin red de apoyo” es difícil ¿indirecta para ‘Los Chicaneros’?
1:06

Antonia Botero dice que maternar “sin red de apoyo” es difícil ¿indirecta para ‘Los Chicaneros’?

Univision Famosos
Lupita ‘TikTok’ llora al compartir que le lleva juguetes a su bebé al panteón: “Me está cuidando”
1:04

Lupita ‘TikTok’ llora al compartir que le lleva juguetes a su bebé al panteón: “Me está cuidando”

Univision Famosos
Mamá Chicanera recibe su primera radioterapia tras diagnóstico de cáncer: tuvo una “falla”
0:49

Mamá Chicanera recibe su primera radioterapia tras diagnóstico de cáncer: tuvo una “falla”

Univision Famosos
Alicia Villarreal anuncia romance con ‘tiktoker’: ¡ya se tatuaron en pareja!
1:00

Alicia Villarreal anuncia romance con ‘tiktoker’: ¡ya se tatuaron en pareja!

Univision Famosos
¿Murió la ‘influencer’ y cantante ‘AimeP3’ tras complicaciones por su parto? Lo que se sabe
2 mins

¿Murió la ‘influencer’ y cantante ‘AimeP3’ tras complicaciones por su parto? Lo que se sabe

Univision Famosos
Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó
0:59

Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó

Univision Famosos

La última publicación de Marian Izaguirre

En su cuenta de Instagram y ‘TikTok’, Marian Izaguirre publicó un video el pasado domingo 31 de agosto. Desde entonces, no hay más actividad.

En el clip, ella aparece con el rostro pintado en referencia a un payaso y haciendo ‘lip sync’ de la canción ‘¿Por qué te vas?’ mientras se encuentra en lo que parece ser un parque.

La última publicación en redes sociales de Marian Izaguirre.
La última publicación en redes sociales de Marian Izaguirre.
Imagen Marian Izaguirre/Instagram

La sección de comentarios del ‘post’ se ha llenado de mensajes en los que usuarios de las redes sociales manifiestan su preocupación.

“Espero que estés bien y que aparezcas pronto”; “Viva se fue, viva la queremos”; y, “Hay que hacer ruido para que la encuentren”, apuntaron internautas.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Flor Marian Izaguirre Pineda es una ‘influencer’ que se dedica principalmente a compartir contenido sobre temas de moda y estilo de vida, según Milenio.

Ha logrado construir una comunidad de admiradores pues en TikTok actualmente cuenta con 3.9 millones de seguidores.

Además, ha incursionado en la música. En Spotify se encentra su canción ‘Boom Boom’, la cual aparentemente lanzó en julio de 2023.

Marian Izaguirre se encuentra desaparecida.
Marian Izaguirre se encuentra desaparecida.
Imagen Marian Izaguirre/TikTok
Relacionados:
InfluencerFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD