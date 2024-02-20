Muere el rapero Majestic a los 24 años en playa mexicana: no pudieron reanimarlo

Video Cantante muere de infarto en pleno concierto: el momento fue captado en video

El rapero Óscar Alan Vázquez Díaz, mejor conocido como Majestic, murió ahogado a los 24 años en una playa mexicana el 19 de febrero, horas después de haber participado en un evento, reportaron medios locales de la Ciudad de Huatulco, Oaxaca.

De acuerdo con la información, Majestic participó en un consurso de rap el domingo 18 de febrero en el parque ecológico Rufino Tamayo, por lo que aprovechó el viaje para disfrutar de las bellezas naturales del lugar.

El lunes 19 acudió con un pequeño grupo de amigos a la bahía de La Entrega donde, de acuerdo con información de los medios locales, las olas lo “arrastraron mar adentro y perdió la vida ahogado”, reportó el diario ADN Sureste.

Según la información, los salvavidas lo ayudaron a salir del agua, pero no registraba signos vitales. El Cuerpo de Bomberos acudió a la llamada de auxilio para intentar reanimarlo, sin éxito.

La mañana de este 20 de febrero el standupero Franco Escamilla lamentó la muerte del joven en la red social X: “Me voy levantando con la noticia de que Maje se nos adelantó en el camino. Mis condolencias a su familia y amigos, les deseo pronta resignación. QEPD Majestic, el free está de luto”.

Pareja de Majestic le dedica mensaje de despedida

Marlenne Avedaño, su pareja, le dedicó un emotivo mensaje de despedida al rapero de freestyle en Instagram.

“Te amo mi amor, te amo completamente, gracias por permitirme amarte y amarme. Me salvaste tantas veces la vida. Vuela alto miakr, nos veremos en otro momento. Lo sé”.

En otra historia escribió: "Mi Maje, yo sé que estás aquí conmigo, abrazándome. Sé que si pudiera escucharte me dirías ‘La regué gordita, ya no nos veremos en este plano’, pero te siento mi amor y te voy a sentir siempre. Te amo Alan. Nunca fui tan feliz como al ver tu carita al despertar. Te amo".

Novia del rapero Majestic le dedica mensajes. Imagen Marianna Avendaño/Instagram

Novia de Majestic pide donaciones

La pareja del rapero también informó que se “complicó” el traslado del cuerpo del artista para la Ciudad de México, por lo que están pidiendo donaciones para poder costear los gastos.

“Gente gracias por sus mensajes, en este momento estamos resolviendo todo lo que podemos. Económicamente se está complicando el traslado y el panteón. Si gustan ayudar se los agradecería con el alma”, escribió y agregó un número de cuenta bancario.

¿Quién era el rapero Majestic?

Óscar Alan Vázquez Díaz, su nombre real, fue una figura destacada en la escena del freestyle mexicano. Nació en 1999 en Iztapalapa, Ciudad de México, y desde temprana edad mostró su facilidad para la improvisación, lo que lo convirtió en una de las jóvenes promesas del rap en el país azteca.

Majestic formaba parte de la Freestyle Master Series (FMS), donde tuvo la oportunidad de competir contra grandes personalidades de la escena del rap mexicano.

A lo largo de su carrera, participó en diferentes torneos de freestyle, incluyendo el BDM Querétaro 2019, Shaolin Internacional 2020 y Valhalla 2021. Sin embargo, el punto más alto de su carrera llegó durante el Red Bull Nacional México 2023, donde quedó subcampeón tras perder la final contra Yoiker. Durante ese torneo, dejó en el camino a freestylers como Rapder, Dexo y Saushino.