Revelan al artista que estará a cargo del show de medio tiempo del Super Bowl LIX en 2025

La NFL anunció este domingo 8 de septiembre al artista que actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX que se realizará en el Caesars Superdome de New Orleans, Luisiana, el domingo 9 de febrero del 2025.

¿Quién estará a cargo del ‘Halftime’ del Super Bowl?

El elegido fue el rapero Kendrick Lamar: "La música rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué escogieron al indicado", escribió el cantante a través de un comunicado.

El intérprete, que ha sido ganador de múltiples Premios GRAMMY y Emmy, es reconocido desde que lanzó su álbum con el que debutó 'Good kid, m.A.A.d city' en el 2012.

El astro del rap Kendrick Lamar será la estrella principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2025. Imagen AP



Desde entonces el artista ha acumulado 17 GRAMMY y se convirtió en el primer músico no clásico en ganar un premio Pulitzer por su álbum 'DAMN' del 2017.

"Pocos artistas han impactado la música y la cultura tan profundamente como Kendrick Lamar. Una y otra vez, Kendrick ha demostrado su habilidad única para crear momentos que resuenan, redefinen y sacuden los cimientos mismos del hip-hop", afirmó Seth Dudowsky, director de música de la NFL.

El más reciente álbum de Lamar, 'Mr. Morale & The Big Steppers', se lanzó en mayo de 2022.

En abril de este año una pieza de su álbum pasó tres semanas en el número 1 del Billboard Hot 100 y en junio, el éxito 'Not Like Us', pasó dos semanas en el número 1.

" El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es una celebración de la música que amamos y de los increíbles artistas que la crean, todo en el escenario más grande del mundo. Apple está emocionada de llevar este espectáculo, protagonizado por el absolutamente incomparable Kendrick Lamar", señaló Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music.

En la edición del Super Bowl LVIII, de febrero pasado, el espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Usher.

Dicho concierto se convirtió en el más visto en la historia con 129.3 millones de visualizaciones, relegó a Rihanna a la segunda posición con su espectáculo que fue visto por 121 millones de personas.