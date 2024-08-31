Muere el rapero Fatman Scoop tras desplomarse en el escenario

Video Bajista de Los Van Van se desploma y muere en pleno escenario: el momento quedó registrado en video

El rapero estadounidense Fatman Scoop murió a los 53 años después de desplomarse durante un concierto en Connecticut, EE.UU., la noche del 30 agosto. El incidente ocurrió mientras se encontraba actuando en el Town Center Park de Hamden.

El cantante conocido por su potente voz y su energía contagiosa, fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde fue declarado muerto.

La alcaldesa de la ciudad, Lauren Garrett, expresó sus condolencias a la familia y amigos del artista, destacando su impacto en la música y su capacidad para conectar con el público.

"Fatman Scoop no solo era un artista de clase mundial, era padre, hermano, tío y amigo", dijo su familia en un emotivo comunicado.

Las últimas palabras de Fatman Scoop

El rapero estaba presentando su show y al caminar por el escenario dio sus últimas palabras segundos antes de perder la vida.

"Si viniste de fiesta, haz algo de ruido", dijo para desplomarse detrás de la consola.

His last words were "If You Came To Party, Make Some Noise." Damn RIP Fatman Scoop 🕊️ pic.twitter.com/ldr8zFxGg3 — K-Dot The Kemist (@KDotTKL) August 31, 2024

¿Quién era Fatman Scoop?

Su nombre real era Isaac Freeman III y fue un rapero, cantante, promotor musical y locutor estadounidense. Nació el 6 de agosto de 1971 en Nueva York.

Se destacó en la escena del hip-hop y R&B desde finales de los años 90 y principios de los 2000. Su carrera despegó con el éxito global de la canción "Be Faithful" en 1999, que se convirtió en un himno de las pistas de baile. Además, colaboró con artistas de renombre como Missy Elliott y Ciara en el éxito "Lose Control", que ganó un Grammy en 2006.

Fatman Scoop también fue conocido por su energía contagiosa y su distintiva voz grave, que lo convirtieron en un favorito en los clubes y eventos musicales. A lo largo de su carrera, participó en varios programas de televisión y lanzó un podcast llamado 'Make Noise with Fatman Scoop', donde entrevistaba a celebridades como Snoop Dogg y Will.I.Am.