Emiliano Aguilar arremete contra su hermano Leonardo tras hablar de él: "¡Bájale de hue…!"

Video Le piden a Emiliano que “vote” para cancelar presentación gratuita de los Aguilar y responde

Emiliano Aguilar explotó contra su medio hermano Leonardo a horas de la madrugada de este 14 de septiembre a través de un 'live' en Instagram.

Se trata de un nuevo episodio en el pleito que el hijo mayor de Pepe Aguilar sostiene con su familia paterna, con quienes está distanciado desde hace tiempo.

Sin embargo, en esta ocasión lanzó duras advertencias contra su hermano, uno de los tres hijos que Pepe tiene con su actual esposa Aneliz Álvarez.

¿Qué dijo Emiliano contra Leonardo Aguilar?

Emiliano Aguilar, nacido del primer matrimonio que Pepe tuvo con la cantante Carmen Treviño, reclamó las palabras con las que su hermano Leonardo se refirió a él durante un concierto que el joven dio al parecer en Phoenix.

"Les voy a cantar un rap, ¿están listos?", dijo el cantante de regional mexicano ante la reacción del público en el que algunos se rieron, según un video que circula en TikTok.

"No se confundan, yo no soy ese Aguilar", bromeó.

En un 'live' en Instagram, Emiliano Aguilar arremetió contra su medio hermano Leonardo. Imagen Emiliano Aguilar/Instagram y Leonardo Aguilar/Instagram



"Y que quede claro: yo amo y lo adoro con todo mi corazón, me alegra su triunfo y su éxito, de verdad se los juro", mencionó al referirse a su hermano mayor.

Emiliano, quien se dedica a hacer música rap a diferencia de su padre y de sus medios hermanos, reaccionó con enojo ante lo que dijo Leonardo.

" ¡Leonardo, bájale de hue…, perro! ¡Bájale de hue…, Leonardo!, ¡Bájale de hue…, carnal!, ya vi lo que dijiste en el concierto enfrente de todos, bájale de hue…, pend.., que ya sabes qué ped… conmigo", le advirtió el cantante de 32 años.

"Yo no estoy jugando carnal, conmigo sí bájale de huev…", insistió, "¿acabas de ver la pelea esa del 'Canelo' con Terence Crawford, güey? Así te meto una put…, carnal, así güey".

Luego de la amenaza, Emiliano le exigió a su hermano: "A mí no me estés tirando enfrente de todos en un concierto".

En el pasado, el primogénito de Pepe Aguilar ya ha tenido encontronazos con su hermano. El más reciente fue hace unos días cuando lo responsabilizó del meme en el que el perro de la familia Aguilar apareció burlándose del rapero.

Leonardo no reaccionó de manera inmediata a las advertencias de su hermano mayor.

El origen del pleito de Emiliano con los Aguilar

El enojo de Emiliano Aguilar se deriva desde hace un par de semanas cuando se dio cuenta que su famoso padre dio una entrevista a 'Ventaneando' en donde habló de la separación de su madre Carmen Treviño.

En ella, el patriarca alegó que la cantante "se llevó" a Emiliano y le dejó una casa "vacía" sin saber nada más.

Emiliano tomó como ofensa los dichos de su padre y advirtió que "nadie va a hablar mal" de su madre. Desde entonces ha estado ventilando a su familia paterna.