¿Por qué relacionan a 'Diddy' Combs con la muerte de Tupac?

La relación entre Sean 'Diddy' Combs y la muerte de Tupac Shakur ha sido centro de especulaciones durante años.

Las diversas teorías que han surgido se basan en la rivalidad entre las costas del rap en la década de 1990. El este estaba representado por Bad Boy Entertainment, de la cual 'Diddy' es dueño, mientras que el oeste era liderado por Tupac y Death Row Records.

En septiembre de 2023, un hombre llamado Duane Davis fue arrestado y acusado de asesinato en relación con la muerte de Tupac. Él afirmó que Sean Combs le ofreció un millón de dólares para atacar al rapero. Sin embargo, 'Diddy' ha negado repetidamente cualquier implicación en el asesinato.

Recientemente, Ashley Parham se sumó a las demandas en contra de Combs, pues lo acusa de haberla abusado con el control remoto de un televisor como represalía por haber dicho que creía que estaba involucrado en la muerte de Tupac.

Aunque estas acusaciones han reavivado las especulaciones, no hay pruebas concluyentes que vinculen a 'Diddy' con el asesinato.

¿Cómo murió Tupac?

Tupac Shakur, también conocido como 2Pac, murió el 13 de septiembre de 1996, a los 25 años, en un tiroteo en Las Vegas, Nevada.

El 7 de septiembre de 1996, el rapero asistió a una pelea de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand. Después del evento, tuvo un altercado con un miembro de la banda Crips, Orlando Anderson.

Más tarde esa noche, mientras viajaba en un coche con Suge Knight, fundador de Death Row Records, el vehículo se detuvo en un semáforo en la intersección de East Flamingo Road y Koval Lane. Un Cadillac blanco se acercó y abrió fuego, disparando a Tupac cuatro veces: dos balas impactaron en su pecho, una en su brazo y otra en su muslo.

El rapero fue llevado al hospital, donde permaneció en estado crítico durante seis días antes de fallecer debido a las heridas.

El caso permaneció sin resolver durante muchos años, aunque en septiembre de 2023, Duane 'Keefe D' Davis fue arrestado y acusado de estar involucrado en el asesinato.

Tupac Shakur.

Hermano de Tupac pide que se reabra el caso

Mopreme Shakur, el hermano de Tupac, ha solicitado que se reabra la investigación del asesinato de su hermano debido a sus dudas sobre la veracidad de las declaraciones de Sean 'Diddy' Combs.

La familia de Tupac ha contratado al abogado Alex Spiro para llevar a cabo una nueva investigación, con el objetivo de explorar cualquier posible conexión entre 'Diddy' y el asesinato del rapero.