Eminem

Muere madre de Eminem, la habían desahuciado hace tres meses

Debbie Nelson murió a los 69 años a causa de una enfermedad que le diagnosticaron en septiembre, cuando la desahuciaron.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Silvia Pinal murió rodeada de su familia: así fueron sus últimos momentos

Debbie Nelson, la madre de Eminem, murió a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía, tenía 69 años, confirmó Dennis Denneh, representante del artista.

De acuerdo con información de TMZ, la progenitora del famoso rapero falleció la noche del 2 de diciembre en St. Joseph, Missouri.

PUBLICIDAD

Según lo trascendido, la mujer fue diagnosticada con la enfermedad en septiembre y fue desahuciada.

Debbie Nelson y su hijo Eminem.
Debbie Nelson y su hijo Eminem.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Eminem

Eminem será abuelo: así fue como su hija Hailie lo dejó en shock al darle la noticia
1 mins

Eminem será abuelo: así fue como su hija Hailie lo dejó en shock al darle la noticia

Univision Famosos
¿Muertos vivientes? Estas son las teorías más alocadas que rodean a los famosos
34 fotos

¿Muertos vivientes? Estas son las teorías más alocadas que rodean a los famosos

Univision Famosos
Conoce a la hija de Eminem: Hailie tiene 26 años, es psicóloga y toda una fashionista
2 mins

Conoce a la hija de Eminem: Hailie tiene 26 años, es psicóloga y toda una fashionista

Univision Famosos
Desde Eiza González hasta 'El Buki' y A-Rod: las gradas del Super Bowl se llenaron de famosos
21 fotos

Desde Eiza González hasta 'El Buki' y A-Rod: las gradas del Super Bowl se llenaron de famosos

Univision Famosos
Famosos que se ven mejor 'que 2 de 22': lucen mucho más jóvenes de lo que son
9 mins

Famosos que se ven mejor 'que 2 de 22': lucen mucho más jóvenes de lo que son

Univision Famosos

La tensa relación de Eminem y su madre

Marshall Bruce Mathers III, nombre real del rapero, y Debbie Nelson mantuvieron una complicada relación a lo largo de los años.

Al principio de su carrera, Eminem acusó a su madre de ser "negligente y abusiva", y ventilaba sus problemas en temas como 'Cleanin' Out My Closet'.

En 1999 Nelson demandó a su hijo por difamación, lo que complicó su relación, pues a esto se sumó las memorias que ella lanzó sobre en 2007, 'Mi hijo Marshall, mi hijo Eminem'.

La relación entre ellos mejoró y en 2013 el artista le dedicó el tema 'Headlights' y se disculpó por la relación que llevaban hasta entonces.

En 2022, Debbie Nelson felicitó a su hijo por su reconocimiento al formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll, aunque realmente no fueron tan cercanos.

Debbie Mathers, madre del rapero Eminem, lanzó su propio álbum de hip-hop 'Set The Record Straight' para responder a las acusaciones de su hijo de que era una mala madre.
Debbie Mathers, madre del rapero Eminem, lanzó su propio álbum de hip-hop 'Set The Record Straight' para responder a las acusaciones de su hijo de que era una mala madre.
Imagen Getty Images
Relacionados:
EminemMadres famosasMuertesMuertes de famososEnfermedad del cáncer RapCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD