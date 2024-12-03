Muere madre de Eminem, la habían desahuciado hace tres meses
Debbie Nelson murió a los 69 años a causa de una enfermedad que le diagnosticaron en septiembre, cuando la desahuciaron.
Debbie Nelson, la madre de Eminem, murió a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía, tenía 69 años, confirmó Dennis Denneh, representante del artista.
De acuerdo con información de TMZ, la progenitora del famoso rapero falleció la noche del 2 de diciembre en St. Joseph, Missouri.
Según lo trascendido, la mujer fue diagnosticada con la enfermedad en septiembre y fue desahuciada.
La tensa relación de Eminem y su madre
Marshall Bruce Mathers III, nombre real del rapero, y Debbie Nelson mantuvieron una complicada relación a lo largo de los años.
Al principio de su carrera, Eminem acusó a su madre de ser "negligente y abusiva", y ventilaba sus problemas en temas como 'Cleanin' Out My Closet'.
En 1999 Nelson demandó a su hijo por difamación, lo que complicó su relación, pues a esto se sumó las memorias que ella lanzó sobre en 2007, 'Mi hijo Marshall, mi hijo Eminem'.
La relación entre ellos mejoró y en 2013 el artista le dedicó el tema 'Headlights' y se disculpó por la relación que llevaban hasta entonces.
En 2022, Debbie Nelson felicitó a su hijo por su reconocimiento al formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll, aunque realmente no fueron tan cercanos.