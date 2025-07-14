Muertes

Muere ‘La Mujer Adrenalina’, de ‘El Hormiguero’: perdió la vida “haciendo lo que más amaba”

Marta Jiménez, colaboradora del programa español ‘El Hormiguero’, falleció tras realizar un salto base en paracaídas. La mujer tenía 34 años.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere famosa presentadora hondureña a los 31 años: habría sufrido dolor de estómago antes de fallecer

Marta Jiménez ‘La Mujer Adrenalina’ murió el domingo 13 de julio a los 34 años. La colaboradora del programa español ‘El Hormiguero’ perdió la vida tras realizar un salto base en paracaídas en la zona de Punta Calva, en España.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Pablo Motos, quien detalló que todos en El Hormiguero estaban “desolados”.

“Se nos ha ido Marta. La mujer adrenalina. Ha perdido la vida haciendo lo que más amaba”, expresó en Instagram este 14 de julio el presentendor.

Pablo Motos dio a conocer la muerte de 'La Mujer Adrenalina'.
Pablo Motos dio a conocer la muerte de 'La Mujer Adrenalina'.
Imagen Pablo Motos / Instagram


“Estamos desolados. Pero nuestra sensación de impotencia y nuestra tristeza no nos van a impedir recordarla cuando gritaba de alegría por haber conseguido algo imposible. Os comparto entre lágrimas uno de esos momentos”, agregó al pie de un video en el que se le veía a Marta realizar un salto.

Lo que se sabe de su trágica muerte

De acuerdo con la Dirección General de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el domingo alrededor de las 11:30 horas, hora local, cuando recibieron un llamado de alerta sobre el accidente de una deportista.

Según reportes de medios locales como La Vanguardia y Heraldo de Aragón, ‘La Mujer Adrenalina’ realizaba un salto base en paracaídas desde una cresta de montaña cuando “sufrió una caída fatal”.

Marta Jiménez murió a los 34 años.
Marta Jiménez murió a los 34 años.
Imagen Marta Jiménez / Instagram


Su cuerpo fue rescatado y trasladado hasta Boltaña y posteriormente al Instituto de Medicina Legal de Huesca, donde se le realizaría la autopsia correspondiente.

