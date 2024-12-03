Muere cineasta a los 33 años tras consumir veneno de rana en retiro espiritual

Marcela Alcázar Rodríguez murió a los 33 años durante un retiro espiritual en Durango, México. El incidente ocurrió la madrugada del 1 de diciembre.

La cineasta participaba en una ceremonia en la que ingirió kambó, una sustancia tradicional derivada del veneno de rana sudamericana utilizada con fines terapéuticos.

PUBLICIDAD

Según reportes preliminares, Marcela comenzó a experimentar vómitos y diarrea severa poco después de consumir la sustancia. A pesar de ser trasladada de urgencia a un hospital de la Cruz Roja, no sobrevivió.

La Fiscalía General del Estado de Durango inició una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte. Además, están a la búsqueda del supuesto chamán, quien habría huido.

La casa productora Mapache Films, que colaboró con Marcela, envió sus condolencias a la familia.

"Con profundo pesar, hoy despedimos a nuestra compañera y amiga Marcela Alcázar, deseando también pronta resignación para sus familiares y amigos más cercanos. DEP".

Mapache Films lamenta la muerte de la actriz Marcela Alcázar Rodríguez. Imagen Mapache Films/Facebook

De acuerdo con Luis Manuel Naranjo, presidente del Colegio de Psicólogos de México consultado por diario Milenio, la diarrea y vómitos se consideran parte de la "sanación" del ritual.

"La persona empezó a vomitar y los chamanes que estaban a cargo impidieron a los servicios médicos, uno de los efectos secundarios de esto es vómito, si es normal que la gente vomité, porque ellos los manejan como parte de la cura, de la purga, cuando te estás limpiando es cuando vomitas".

¿Qué es y para qué sirve el kambó?

El kambó es una sustancia obtenida de la secreción de la rana Phyllomedusa bicolor, una especie que habita en la región amazónica, la cual es utilizada tradicionalmente por diversas tribus indígenas para fines medicinales y rituales.

Se cree que el kambó ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, algunas personas lo utilizan para tratar adicciones, depresión y enfermedades autoinmunes, así como también serviría para ayudar a superar bloqueos emocionales y mejorar la claridad mental.