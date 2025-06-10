Muertes de famosos

Muere estrella de los K-Dramas de manera repentina a los 29 años: misterio rodea su fallecimiento

Kim Jong Suk perdió la vida el 4 de junio de manera inesperada. El actor y modelo atravesaba por complicados momentos económicos, según reportan.

Por:
Univision
Video Muere ‘youtuber’ durante un ‘live’: otro ‘influencer’ le quita la vida en calles de Las Vegas

Kim Jong Suk, murió de manera repentina el 4 de junio a la edad de 29 años. La noticia fue confirmada por su familia dos días después de su deceso, durante su funeral celebrado en el Centro de Descanso de Chuncheon.

El hermetismo sobre el fallecimiento de la estrella de los K-Dramas ha provocado una serie de especulaciones sobre la causa de su muerte. Incluso, se rumora que habría atentado contra su vida, sin embargo, la familia desmintió la versión pidiendo "respeto y empatía" ante el difícil momento por el que atraviesan.

PUBLICIDAD

En una emotiva declaración, la hermana mayor del actor expresó su dolor y denunció la difusión de información falsa.

"Estamos abrumados por el dolor y los rumores solo aumentan nuestro sufrimiento", escribió en redes sociales.

Más sobre Muertes de famosos

Muere 'tiktoker' Marian Izaguirre tras haber estado desaparecida y encontrada "grave"
2 mins

Muere 'tiktoker' Marian Izaguirre tras haber estado desaparecida y encontrada "grave"

Univision Famosos
Muere querido actor de telenovelas, famoso por ‘Mujer, casos de la vida real’: lo que se sabe
1 mins

Muere querido actor de telenovelas, famoso por ‘Mujer, casos de la vida real’: lo que se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida
1:16

Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida

Univision Famosos
Esposa de Charlie Kirk es exreina de belleza: ¿quién es y a qué se dedica?
1:00

Esposa de Charlie Kirk es exreina de belleza: ¿quién es y a qué se dedica?

Univision Famosos
Muere estrella del cine en China tras caer misteriosamente de un quinto piso: lo que se sabe
1 mins

Muere estrella del cine en China tras caer misteriosamente de un quinto piso: lo que se sabe

Univision Famosos
Hija de la fallecida Mónica Spear confiesa el “regalo” que le dejó tras su trágica muerte
0:55

Hija de la fallecida Mónica Spear confiesa el “regalo” que le dejó tras su trágica muerte

Univision Famosos
Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden
2 mins

Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden

Univision Famosos
Muere el ‘influencer’ Charlie Kirk tras ataque en evento universitario: tenía 31 años
2 mins

Muere el ‘influencer’ Charlie Kirk tras ataque en evento universitario: tenía 31 años

Univision Famosos
'Influencer' Charlie Kirk muere tras ataque en pleno evento universitario: las dramáticas imágenes
0:50

'Influencer' Charlie Kirk muere tras ataque en pleno evento universitario: las dramáticas imágenes

Univision Famosos
Muere famosa actriz a los 33 años mientras vacacionaba en Costa Rica en misteriosas circunstancias
0:56

Muere famosa actriz a los 33 años mientras vacacionaba en Costa Rica en misteriosas circunstancias

Univision Famosos

Según la familia, Kim Jong Suk atravesaba un periodo difícil tras haber sido víctima de una estafa que lo dejó en una situación económica complicada. Sin embargo, negaron que esto tuviera que ver con su fallecimiento y han prometido compartir pruebas que respalden su versión de los hechos.

Los restos del actor fueron enterrados en el Parque Conmemorativo de Yanggu, en una ceremonia privada.

El actor y modelo de Corea del Sur, Kim Jong Suk, murió el 4 de junio a los 29 años.
El actor y modelo de Corea del Sur, Kim Jong Suk, murió el 4 de junio a los 29 años.
Imagen Kim Jong Suk/Instagram

¿Quién era Kim Jong Suk?

Comenzó su carrera como modelo en 2014 trabajando inicialmente para un centro comercial en línea. Su atractivo físico y carisma lo ayudaron a ganar notoriedad rápidamente en redes sociales.

En 2018, participó en la película 'The Beauty Inside', donde tuvo un papel secundario. Esta comedia romántica fue una de sus primeras incursiones en el cine, aunque su participación fue breve.

Su gran oportunidad llegó con el reality show 'Skip Dating', emitido en 2022. El programa, conducido por Yoo Jae Suk, tenía un formato innovador de citas que captó la atención del público. Kim Jong Suk se destacó por su personalidad directa, convirtiéndose en uno de los favoritos de la audiencia.

Fue embajador de la marca de cuidado personal masculino DASHU, una de las más reconocidas en Corea del Sur. Su colaboración con esta firma lo consolidó como un rostro habitual en campañas de moda y estilo de vida.

PUBLICIDAD

Mantuvo una presencia activa en Instagram, donde compartía aspectos de su vida diaria y sesiones fotográficas.

Aunque no alcanzó papeles protagónicos en los K-Dramas, tuvo apariciones en web-dramas y series juveniles, consolidando su presencia en la escena emergente del drama coreano. Algunos de los proyectos actorales en los que participó fueron: 'My Roommate is a Gumiho', 'Nevertheless', 'The Fabulous', 'Twinkling Watermelon' y 'Queen of Tears', solo por mencionar algunos.

Relacionados:
Muertes de famososCorea del SurMuertesFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD