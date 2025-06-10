Muere estrella de los K-Dramas de manera repentina a los 29 años: misterio rodea su fallecimiento

Video Muere ‘youtuber’ durante un ‘live’: otro ‘influencer’ le quita la vida en calles de Las Vegas

Kim Jong Suk, murió de manera repentina el 4 de junio a la edad de 29 años. La noticia fue confirmada por su familia dos días después de su deceso, durante su funeral celebrado en el Centro de Descanso de Chuncheon.

El hermetismo sobre el fallecimiento de la estrella de los K-Dramas ha provocado una serie de especulaciones sobre la causa de su muerte. Incluso, se rumora que habría atentado contra su vida, sin embargo, la familia desmintió la versión pidiendo "respeto y empatía" ante el difícil momento por el que atraviesan.

PUBLICIDAD

En una emotiva declaración, la hermana mayor del actor expresó su dolor y denunció la difusión de información falsa.

"Estamos abrumados por el dolor y los rumores solo aumentan nuestro sufrimiento", escribió en redes sociales.

Según la familia, Kim Jong Suk atravesaba un periodo difícil tras haber sido víctima de una estafa que lo dejó en una situación económica complicada. Sin embargo, negaron que esto tuviera que ver con su fallecimiento y han prometido compartir pruebas que respalden su versión de los hechos.

Los restos del actor fueron enterrados en el Parque Conmemorativo de Yanggu, en una ceremonia privada.

El actor y modelo de Corea del Sur, Kim Jong Suk, murió el 4 de junio a los 29 años. Imagen Kim Jong Suk/Instagram

¿Quién era Kim Jong Suk?

Comenzó su carrera como modelo en 2014 trabajando inicialmente para un centro comercial en línea. Su atractivo físico y carisma lo ayudaron a ganar notoriedad rápidamente en redes sociales.

En 2018, participó en la película 'The Beauty Inside', donde tuvo un papel secundario. Esta comedia romántica fue una de sus primeras incursiones en el cine, aunque su participación fue breve.

Su gran oportunidad llegó con el reality show 'Skip Dating', emitido en 2022. El programa, conducido por Yoo Jae Suk, tenía un formato innovador de citas que captó la atención del público. Kim Jong Suk se destacó por su personalidad directa, convirtiéndose en uno de los favoritos de la audiencia.

Fue embajador de la marca de cuidado personal masculino DASHU, una de las más reconocidas en Corea del Sur. Su colaboración con esta firma lo consolidó como un rostro habitual en campañas de moda y estilo de vida.

PUBLICIDAD

Mantuvo una presencia activa en Instagram, donde compartía aspectos de su vida diaria y sesiones fotográficas.