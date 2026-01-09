Influencer

Fer Moreno recuerda a su bebé que murió en el día que hubiera cumplido 3 meses

La exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’ enfrentó el fallecimiento de su bebé en Navidad. El pequeño Atlas solamente tenía 2 meses cuando perdió la vida.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere bebé de influencer Fer Moreno en Navidad: tenía solo 2 meses y lo despiden con desgarrador video

Fer Moreno recordó a Atlás, su bebé que murió inesperadamente en Navidad, en el día que hubiera cumplido 3 meses.

La exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’ compartió en sus historias de Instagram una fotografía inédita de su pequeño, quien llegó al mundo el 9 de octubre de 2025.

“Felices 3 meses al cielo. Te extraño con el alma mi amor. Te amo por siempre, Atlas”, escribió este viernes 9 de enero.

Así recordó la 'influencer' a su fallecido bebé.
Imagen Fer Moreno / Instagram

¿Qué le pasó al bebé de Fer Moreno?

Fer Moreno dio a conocer el fallecimiento de su bebé los primeros días de enero. En su publicación de Instagram, la ‘influencer’ refirió que “la mañana del 25 de diciembre” su hijo había trascendido.

“Queridos amigos. Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre”, escribió el sábado 3 de enero.

“Aunque el tiempo que Dios me los prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, agregó.

Fer Moreno no reveló la causa de fallecimiento de su hijo Atlas en su mensaje. Sin embargo, pidió respeto ante la difícil situación que enfrentaba.

Días más tarde, el reportero Gabriel Cuevas mencionó en su programa de YouTube que, presuntamente, Fer Moreno sentía temor de que algo sucediera con su bebé, motivo por el que habría mantenido en secreto gran parte de su embarazo.

“Ella me decía: ‘hay muchas personas que me han querido hacer daño en los últimos meses y es una noticia que yo no quiero que nadie sepa, porque tengo miedo a que algo pase’”, le habría dicho la ‘influencer’ al reportero luego de que ésta diera a conocer que se encontraba embarazada.

