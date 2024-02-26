Muertes de famosos

Muere famoso actor de Marvel y 'Star Trek' a los 49 años tras enfermedad que "afecta las neuronas"

El universo Marvel y 'Star Trek' están de luto tras confirmarse la muerte de uno de sus actores: Kenneth Mitchell, quien falleció con solo 49 años el pasado fin de semana.

El actor canadiense Kenneth Mitchell, recordado por sus actuaciones en 'Star Trek: Discovery' y 'Captain Marvel', entre otras, murió el pasado sábado 24 de febrero.

La noticia fue dada a conocer por su familia a través de las redes sociales.

¿De qué murió Kenneth Mitchell, actor de Marvel?

El deceso del actor se suscitó cinco años después de que se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica conocida como Lou Gehrig.

"Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de Kenneth Alexander Mitchell, amado padre, esposo, hermano, tío, hijo y querido amigo", señaló el mensaje difundido por sus familiares.

Mitchell, que tenía 49 años, contaba con una vasta carrera tanto en cine como televisión en los que interpretó desde un aspirante a unos Juegos Olímpicos, un superviviente del apocalipsis, un astronauta, el padre de Carol Danvers en 'Captain Marvel' de Marvel de 2019 y la inolvidable 'Star Trek'.

Kenneth Mitchell, recordado por sus actuaciones en 'Star Trek: Discovery' y 'Captain Marvel', murió cinco años después de que se le diagnosticara esclerosis lateral amiotrófica conocida como Lou Gehrig.
Su familia lo recordó como un soñador, amante de la playa, de remar canoas, de cultivar jardines y paisajista, de la música, de los gatos, conocedor de deportes, socio de Susan (esposa y madre de sus hijos) "y más que nada, un padre orgulloso" de Lilah y Kallum. Le sobreviven también sus padres Diane y David.

" Ken era diligente y trabajador en todo lo que hacía, pero como padre estos rasgos encontraron su máxima expresión. Estaba extremadamente dedicado a ser una fuerza positiva y divertida en la vida de sus hijos. Siempre estará orgulloso de quienes se han convertido sus hijos", indicó el mensaje de su familia.

Señala además que el actor, a quien se le diagnosticó la enfermedad en 2018, estaba agradecido "por la enorme cantidad de amor y el apoyo infinito que recibió de su comunidad a lo largo de este viaje, de la resistencia y la fuerza mostrados por su extraordinaria esposa, familia y amigos".

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, que hace perder el control muscular y empeora con el tiempo.

Se le llama enfermedad de Lou Gehrig (1903-1941) por el jugador de béisbol de los Yankees al que se le diagnosticó. Todavía no se conoce la causa y en un bajo número de casos es hereditaria, según datos de la Clínica Mayo.

Es más común entre los hombres en los que los síntomas se presentan un poco antes de los 65 años, aunque ha habido casos en que se ha mostrado entre los 20 y 30 años.

