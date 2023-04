Viuda de Julián Figueroa narra cómo lo encontró sin vida y cuenta sus últimos minutos juntos

"Yo enfrenté las primeras horas sola con la policía y los paramédicos […] Me limpiaba las lágrimas para subir y que el niño no me viera así, pretender que todo estaba bien porque tenía que dormirlo, y no le podría decir algo así en el momento, no quería que viera a su papá así", sentenció Imelda Garza Tuñón conmovida.