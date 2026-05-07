Muertes de 'influencers'

Confirman causa de muerte de ‘Barbie humana’ tras exhumación de sus restos: investigan posible homicidio

Las autoridades realizaron nuevos exámenes al cadáver de la ‘influencer’ brasileña Bárbara Jankavski debido a la sospecha de que podría haber sido víctima de un crimen. Ella fue encontrada sin vida el pasado 2 de noviembre de 2025

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Por:Dayana Alvino
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La causa de muerte de la ‘influencer’ Bárbara Jankavski, conocida como la ‘Barbie humana’, ha sido confirmada por las autoridades a seis meses de su deceso.

Luego de desenterrar y evaluar su cádaver, la Policía Científica Forense de São Paulo emitió un informe en el que ratifica que la creadora de contenido brasileña falleció debido a un ataque cardíaco, como se indicó en sus peritajes iniciales, reporta el portal local g1.

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¿Por qué se exhumaron los restos de ‘Barbie Humana’?

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Bárbara Jankavski, de 31 años, fue encontrada sin vida el pasado 2 de noviembre de 2025, en la residencia del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto, de 51.

En febrero, tras un análisis e indagaciones, agentes determinaron que su deceso ocurrió por un infarto derivado por el consumo de cocaína.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como los familiares de la celebridad de redes sociales cuestionaron los resultados, alegando que las marcas en su cuerpo indicaban que podría haber perecido por asfixia como consecuencia de una agresión o estrangulamiento.

Por eso, su cuerpo fue exhumado el 3 de febrero, por orden judicial, para que los investigadores realizaran una nueva autopsia y más exámenes y radiografías para establecer si fue víctima de un crimen.

En los días posteriores a la defunción de la llamada ‘Barbie humana’, De Vitto declaró ante oficiales que había estado con ella la noche que sucumbió tras contratarla para “servicios sexuales”, de acuerdo con documentos obtenidos por CNN Brasil.

Aparentemente, él aceptó que ingirieron sustancias ilícitas durante su encuentro. Él relató que notó que Jankavski ya no se movía después de quedarse dormida.

Inmediatamente, llamó al Servicio Móvil de Emergencias, intentando reanimarla durante nueve minutos antes de que llegaran los médicos y la declararan muerta.

Según el medio, la Policía Militar del Estado de São Paulo halló a São Paulo con una herida en el ojo y marcas en la espalda, vestida únicamente con ropa interior, aunque una amiga atribuyó la lesión facial a un resbalón y caída previas.

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