Muere famoso periodista tras luchar contra el cáncer: tenía 41 años

Javier Mardones, periodista deportivo, murió este miércoles 16 de julio a los 41 años, luego de una larga lucha contra el cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por en la cadena Castilla y León Televisión, así como en la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, donde se destacó su trabajo en la sección de deportes

“Nos duele mucho despedir a nuestro compañero Javier Mardones. Periodista de esta casa que vivió el deporte con pasión dentro y fuera de la redacción. Se va tras una larga lucha contra el cáncer, dejando un recuerdo imborrable entre quienes compartimos camino con él”, dice el comunicado.

Javier Mardones murió a los 41 años. Imagen CyLTV / X



En el escrito se reveló que su causa de muerte fue a consecuencia de un cáncer, del que no se dieron detalles.

¿Quién era Javier Mardones?

Javier Mardones era uno de los rostros más conocidos de Castilla y León Televisión, en Valladolid, España.

El presentador de deportes comenzó su carrera en 2006 en el canal 4. Fue director de comunicación del equipo de patinaje en línea de Valladolid y, hasta antes de morir, presidía el Olid Triathlon Team UNIVEST.