Muertes

Muere famoso periodista tras luchar contra el cáncer: tenía 41 años

Javier Mardones, presentador de deportes de Castilla y León Televisión, falleció a los 41 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video De terror: muere famoso investigador paranormal mientras viajaba con la muñeca Annabelle

Javier Mardones, periodista deportivo, murió este miércoles 16 de julio a los 41 años, luego de una larga lucha contra el cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por en la cadena Castilla y León Televisión, así como en la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, donde se destacó su trabajo en la sección de deportes

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes

‘Medio Metro El Único Original’ reacciona a noticia de su muerte: exparticipante de Hoy hace revelación
2 mins

‘Medio Metro El Único Original’ reacciona a noticia de su muerte: exparticipante de Hoy hace revelación

Univision Famosos
Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Muere ‘Medio Metro Original’: ¿quién era el famoso personaje que asesinaron?
1 mins

Muere ‘Medio Metro Original’: ¿quién era el famoso personaje que asesinaron?

Univision Famosos
Muere Ace Frehley, guitarrista original de KISS, tras sufrir caída en su casa
2 mins

Muere Ace Frehley, guitarrista original de KISS, tras sufrir caída en su casa

Univision Famosos
Muere conocida 'influencer' colombiana en extrañas circunstancias: esto es lo que se sabe
2 mins

Muere conocida 'influencer' colombiana en extrañas circunstancias: esto es lo que se sabe

Univision Famosos
Causa de muerte de Diane Keaton es revelada por su familia: la actriz falleció “rodeada de amor”
2 mins

Causa de muerte de Diane Keaton es revelada por su familia: la actriz falleció “rodeada de amor”

Univision Famosos
Madre del fallecido Fede Dorcaz rompe el silencio y exige "justicia": "Nuestro dolor es desgarrador"
2 mins

Madre del fallecido Fede Dorcaz rompe el silencio y exige "justicia": "Nuestro dolor es desgarrador"

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz grabó un video despidiéndose de él sin imaginar que se haría realidad
2 mins

Novia de Fede Dorcaz grabó un video despidiéndose de él sin imaginar que se haría realidad

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz lo defiende y revela presunto móvil por el que arrebataron la vida al cantante
2 mins

Novia de Fede Dorcaz lo defiende y revela presunto móvil por el que arrebataron la vida al cantante

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron
1 mins

Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron

Univision Famosos

“Nos duele mucho despedir a nuestro compañero Javier Mardones. Periodista de esta casa que vivió el deporte con pasión dentro y fuera de la redacción. Se va tras una larga lucha contra el cáncer, dejando un recuerdo imborrable entre quienes compartimos camino con él”, dice el comunicado.

Javier Mardones murió a los 41 años.
Javier Mardones murió a los 41 años.
Imagen CyLTV / X


En el escrito se reveló que su causa de muerte fue a consecuencia de un cáncer, del que no se dieron detalles.

¿Quién era Javier Mardones?

Javier Mardones era uno de los rostros más conocidos de Castilla y León Televisión, en Valladolid, España.

El presentador de deportes comenzó su carrera en 2006 en el canal 4. Fue director de comunicación del equipo de patinaje en línea de Valladolid y, hasta antes de morir, presidía el Olid Triathlon Team UNIVEST.

Hasta el momento, su familia no ha hecho comentarios al respecto.

Relacionados:
MuertesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD