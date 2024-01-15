Muere integrante de Las Monumentales Chicas del Can: reportan que estaba en coma tras cirugía cerebral

Video Muere otro cantante en pleno show en menos de una semana: cantaba 'Nadie es eterno'

El mundo del merengue dominicano se viste de luto al darse a conocer la muerte de una de sus más queridas veteranas: Janni Viloria.

La artista de 54 años, quien fue bajista de Las Monumentales Chicas del Can, falleció este domingo 14 de enero luego de ser aparentemente sometida a una cirugía cerebral, según reportó el portal de Listín Diario.

Janni Viloria habría estado en coma antes de morir

De acuerdo con el portal dominicano De Último Minuto, Janni Viloria supuestamente " fue guiada a un coma inducido posterior a una cirugía cerebral y no respondió al tratamiento".

No queda clara la fecha en que la artista habría sido sometida a la operación ni a qué se debió dicho procedimiento. Algunos medios de su país han especulado que supuestamente tenía cáncer.

De acuerdo con Listín Diario, los restos de la bajista fueron velados desde la tarde de este domingo 14 "en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln" de Santo Domingo.

El sepelio estaba programado para este lunes 15 a partir de las 2 de la tarde, hora local, "en el cementerio Máximo Gómez".

La artista deja en vida a dos hijos, Jennifer y Brandon, dos nietos y su esposo, el saxofonista Julio César Cheaz Cuello.

En la cuenta de Instagram de Las Monumentales Chicas del Can se confirmó el deceso con un mensaje que honró la memoria de la integrante de la agrupación: "Queríamos y admirábamos mucho a Janni. Le estaremos eternamente agradecidos por todo el legado musical que nos deja. Vuela alto. Te vamos a echar mucho de menos".

En el comunicado no se ahondaron en detalles sobre la causa de muerte de la bajista.

Desde la cuenta de Instagram de Las Monumentales Chicas del Can se confirmó la muerte de Janni Viloria. Imagen Las Monumentales Chicas del Can/Instagram

¿Quién era Janni Viloria?

La bajista nació en San Francisco de Macorís, provincia Duarte y fue la segunda de tres hermanos, según datos de Listín Diario.

Cuando tenía 14 años comenzó a tocar la guitarra y luego aprendió a leer partitura. Fue dos años después que descubrió su pasión por el bajo.

Para 1990, se integró a una agrupación femenina de merengue llamada Grupo Mandarina con el que viajó por varios países. Dos años después fue parte de la segunda etapa de Las Chicas del Can, llamadas Las Monumentales Chicas del Can.

De acuerdo con datos de De Último Minuto, esa famosa agrupación fue parte de la prestigiosa lista de los 25 grupos femeninos más influyentes de toda la historia que en 2016 dio a conocer la cadena E! Entertainment Television. Janni Viloria y sus compañeras ocuparon la posición 14 de ese listado.