Muere querido actor de telenovelas a los 87 años: lo que se sabe de su fallecimiento

El fallecimiento de Iván García Guerra fue confirmado por la dirección general de Bellas Artes de República Dominicana. El actor fue una de las figuras más influyentes y queridas del gremio dominicano.

El actor Iván García Guerra murió a los 87 años el sábado 22 de marzo en República Dominicana

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la dirección general de Bellas Artes a través de redes sociales, donde se destacó su trabajo como actor y periodista.

Dirección General de Bellas Artes lamenta el fallecimiento del primerísimo actor Iván García, una de las figuras más influyentes y queridas del teatro dominicano”, se lee en Instagram.

“Hoy nos invade una profunda tristeza ante la partida de Iván García, un pilar fundamental de las artes escénicas en nuestro país. Su entrega, talento y pasión inquebrantable por el teatro lo convirtieron en un referente para generaciones de actores y actrices”, agregaron.

Así anunciaron la muerte del actor Iván García Guerra.
Imagen Dir. Gral. de Bellas Artes / Instagram


Aunque en el comunicado no se reveló la causa de su fallecimiento, medios locales como ‘El Nacional’ reportaron que su deceso se debería a “complicaciones de salud” y que sus restos serían "cremados", según reveló una fuente cercana a la familia a 'Qué Pasa!'.

¿Quién fue Iván García Guerra?

Iván García Guerra nació el 26 de febrero de 1938. Su debut como actor de teatro ocurrió en 1955 en la puesta en escena ‘El gran teatro del mundo’. Sin embargo, su primer trabajo como director ocurrió en la obra 'Julio César', de William Shakespeare, en 1958.

Aunque también se desempeñó como profesor en la Universidad del Estado de Nueva York, a lo largo de su carrera s e consolidó como una figura fundamental en el teatro contemporáneo dominicano.

A su trayectoria como actor se suman proyectos como ‘The lost city’, ‘La maldición del padre Cardona’, donde participó junto a Zoe Saldaña y telenovela ‘Trópico’, donde compartió créditos con José Luis Rodríguez ‘El Puma’, en 2007.

