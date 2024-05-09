Famosos

"Quedó en shock": actriz Mariana Derderián sale del hospital tras incendio en que murió su hijo de 6 años

Patricio Bauerle, amigo cercano de Mariana Derderián, aseguró que le "cuesta mucho asimilar el nivel de dolor que pueda estar sintiendo”, tras la tragedia en la que la actriz perdió a su hijo. Su expareja terminó en estado de coma inducido tras intentar salvar al menor del incendio.

Paulina Flores.
Video Así quedó incendiada la casa de la actriz Mariana Derderián en la que murió su hijo de 6 años

La actriz Mariana Derderián habría dejado el hospital al que fue trasladada junto a su hija de 9 años tras escapar del incendio en su casa la madrugada del miércoles 8 de mayo en el que el menor de sus hijos, de 6 años, perdió la vida.

Patricio Bauerle, locutor de radio y amigo cercano de la actriz, reveló al medio chileno ‘Las Últimas Noticias’ que, a través de terceros, se enteró que Mariana había dejado la Clínica Alemana.

“Supe de ella solamente por terceros. Hay un grupo de apoyo por el lado de Pancho (Francisco Aravena) y un amigo me contó que Mariana ya salió de la clínica y está en la casa de su hermana”, declaró.

Bauerle expresó que “quedó en shock” tras enterarse de la tragedia pues “conocí al Pedrito guagüita. No logro imaginar cómo debe estar Mariana”, relató.

El locutor chileno se mostró empático ante el estado en el que su amiga, Mariana Derderián, debe estar tras su lamentable pérdida.

“Es terrible, es lo peor que le puede pasar a un padre si se supone que los hijos deben partir después que uno. Me cuesta mucho asimilar el nivel de dolor que pueda estar sintiendo”, dijo.

Aunque consideró prudente darle tiempo a Mariana Derderián, Patricio Bauerle compartió que ya había dejado recado a la actriz ofreciéndose para lo que necesite.

“Apenas pueda voy a tratar de verla, ya le dejé el recado y voy a estar al pie del cañón con lo que necesite de mí, pero creo que hay que esperar un poco en estas situaciones cuando el círculo más íntimo tiene la prioridad”, declaró.

Medios locales como 'BioBioChile' reportaron que Francisco Aravena continua en coma inducido tras las quemaduras que sufrió la noche de la tragedia al intentar salvar a su hijo del incendio.


