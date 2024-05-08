Expareja de la actriz Mariana Derderián llegó antes que los bomberos para salvar a su hijo y sufrió quemaduras

Video Muere hijo de actriz de telenovelas a los 6 años: su papá está en coma por intentar salvarlo

La mañana de este miércoles 8 de mayo se reportó un incendio en el domicilio de la actriz chilena Mariana Derderián en el que perdió la vida su hijo menor, de 6 años.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, la actriz, reconocida por su trabajo en ‘Mi Bella Genio’, se encontraba en su casa junto a su padre y sus dos hijos, de 9 y 6 años, cuando se percató del siniestro.

Derderián logró salir del lugar junto a su hija mayor y su padre, pero el menor de sus hijos se habría quedado atrapado en su habitación, informaron medios como Milenio.

La actriz y su hija se encuentran hospitalizadas recuperándose de “algunas heridas”, reportan medios locales.

Papá del hijo de Mariana Derderián está en coma inducido

El periodista Francisco Aravena, padre del hijo de Mariana Derderián, está en coma inducido tras las quemaduras que sufrió cuando al llegar al lugar del incendio entró para tratar de rescatar al menor.

Según información del diario Bío Bío Chile, está "gravemente herido" y las quemaduras que sufrió afectaron principalmente sus vías respiratorias.

En medio de la conmoción y las especulaciones que surgieron alrededor de la salud de Francisco Aravena, su familia aclaró que el comunicador no está “en riesgo vital”.

“Quisiera entregar una información importante porque nos lo pide la familia de Pancho Aravena. Queremos rectificar lo siguiente y entregar una información correcta: Pancho no está en riesgo vital, está en coma inducido”, reportó el conductor Julio César Rodríguez durante el show matutino de la cadena Chilevisión.

El comunicador explicó las razones por las que la expareja de Mariana Derderián fue inducido a coma.

“Es importante recalcar que no es riesgo vital, lo pusieron en coma inducido que es un procedimiento normal cuando alguien sufre quemaduras como las que ha sufrido él. Esa es la información correcta, para que no se diga que está en riesgo vital”, dijo al aire.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía Oriente revelados por el sitio ‘Biobiochile’, la causa del incendio “sería producto de una estufa oleoeléctrica que, por proximidad con telas o ropa, habría generado llamas”.

Expareja de la actriz llegó antes que los bomberos para intentar salvar a su hijo

El presentador Julio César Rodríguez reveló en el matutino Contigo en la Mañana que un Comandante de Bomberos pudo confirmarle que Francisco Aravena llegó al lugar antes que los bomberos para intentar rescatar a su hijo.

“Cuando Bomberos llega ya se encuentran con Francisco tratando de rescatar al hijo”, dijo.

Reportó también que fue la misma Mariana Derderián quien llamó a su expareja, quien vive cerca del lugar.