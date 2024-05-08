Muere hijo de la actriz Mariana Derderián durante un incendio en su casa: tenía sólo 6 años

Video Muere hijo de actriz de telenovelas a los 6 años: su papá está en coma por intentar salvarlo

La actriz chilena Mariana Derderián está atravesando un duro momento debido a la muerte de su hijo, Pedro, de únicamente 6 años.

El menor perdió la vida en un incendio ocurrido la madrugada de este 8 de mayo en el hogar familiar de la intérprete, de acuerdo con el portal local CHV Noticias.

Así ocurrió el incendio que ocasionó la muerte del hijo de Mariana Derderián

El teniente coronel Marco Fuentes, de la Prefectura Andes, explicó que el siniestro se habría generado en el primer piso de la residencia, ubicada en el sector de Sioux con Tahiti, en la comuna de Vitacura, Chile, alrededor de las 02:30 horas.

Mariana Derderián, sus dos hijos, Leticia, de 9 años, y Pedro, se encontraban durmiendo cuando comenzó el incendio, puntualizó la autoridad, según el reporte del medio.

“Súbitamente, al interior del inmueble, se empieza a originar una combustión que está siendo materia de investigación”, declaró.

Fuentes detalló que la actriz y sus retoños se percataron “de la existencia de humo”, “de los primeros indicios” del fuego.

“A raíz de ello, la madre con uno de los hijos logra evacuar el inmueble, pero lamentablemente el hijo de 6 años fallece al interior producto de la acción de las llamas”, informó él al medio Bío Bío Chile.

Hijo menor de Mariana Derderián, Pedro, muere en incendio a sus 6 años. Imagen Mariana Derderián/Instagram

Derderián fue trasladada junto con Leticia a un hospital para recibir atención médica y se encontrarían en observación, desvela Diario AS.

Expareja de Mariana Derderián trató de salvar a su hijo

CHV Noticias dio a conocer que mientras personal de bomberos se trasladaba a la residencia, la expareja de Mariana Derderián y padre de los pequeños, el periodista Francisco Aravena, llegó hasta el lugar.

Él, exponen, intentó salvar a su pequeño Pedro; sin embargo, no lo logró. Además, resultó con quemaduras en sus vías respiratorias, por lo que fue trasladado al hospital, la Clínica Alemana.

“‘Pancho’ no está en riesgo vital, está en coma inducido, que es un procedimiento normal cuando alguien sufre quemaduras de esta naturaleza”, explicó el presentador Julio César Rodríguez en la emisión de su programa ‘Contigo en la mañana’.

¿Qué ocasionó el incendio en la casa de Mariana Derderián?

En una actualización oficial tras las primeras averiguaciones, esta mañana Ricardo Jara, titular de la Fiscalía Oriente, brindó una nueva versión de lo que sucedió.

“Podríamos señalar que esto se habría debido a una fuente calórica relacionada con una estufa oleoeléctrica (un calentador) que, por proximidad con algún tipo de material, puede ser prendas de vestir o telas, habría originado el punto de incendio”, señaló el fiscal, cita Bío Bío Chile.

“Esa es la hipótesis que se maneja el día de hoy de acuerdo con lo que me informó Bomberos y el Labocar (de Carabineros)”, agregó.

Él no descarta que el percance se deba a una falla eléctrica generada por la extensión con la cual estaba enchufado el calentador, que habría derivado en una sobrecarga.

Jara indicó que las rejas de seguridad que tenía la ventana de la habitación del hijo de Mariana Derderián dificultaron su rescate.