Muere actor de Derbez en Cuando y Dr. Cándido Pérez: famosos así lo despiden

El famoso y querido actor Gonzalo Correa murió a los 90 años este fin de semana, según reportaron medios mexicanos. Colegas como Édgar Vivar y Jorge Ortiz de Pinedo lamentaron su partida.

El mundo del entretenimiento de habla hispana se viste de nuevo luto luego de que medios mexicanos han reportado este fin de semana la muerte de uno de los más respetados primeros actores de ese país.

Se trata de Gonzalo Correa, quien ostenta el récord Guinnes por su interpretación de más de 50 años como Don Juan Tenorio en el teatro, reseñó el diario El Universal.

Además, es recordado por sus memorables actuaciones en clásicos de la televisión como Dr. Cándido Pérez, que puedes ver aquí en ViX, al lado de Jorge Ortiz de Pinedo.

Lo que se sabe sobre la muerte de Gonzalo Correa

De acuerdo con reportes, el deceso del artista ocurrió el pasado viernes 6 de diciembre y fue Édgar Vivar, el entrañable 'Señor Barriga' de El Chavo del 8 (que también puedes ver aquí en ViX), quien confirmó la noticia a través de redes sociales.

"Con profunda pena comparto una triste noticia: acaba de fallecer mi primer maestro de teatro, don Gonzalo Correa. Mis más sinceras condolencias a sus familiares. ¡Descansa en paz maestro, gracias, muchas gracias por todo!", escribió Vivar.

Édgar Vivar así lamentó la muerte del actor Gonzalo Correa.
Édgar Vivar así lamentó la muerte del actor Gonzalo Correa.
Imagen Édgar Vivar/X


Luego, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) se unieron al pésame.

Según El Universal, Gonzalo Correa "radicaba desde hacía años en Querétaro" y la última ocasión en que interpretó a Don Juan Tenorio "fue en 2018 en una función gratuita".

No se dieron a conocer de manera inmediata las causas de muerte del actor. Medios como Milenio reportaron que tampoco su familia se pronunció tras darse a conocer la noticia del fallecimiento.

Famosos lamentan muerte de Gonzalo Correa

Jorge Ortiz de Pinedo también se pronunció ante el deceso del primer actor: "Con profundo dolor recibo la noticia de la muerte de mi gran amigo y compañero de tantas puestas en escena y en series para televisión y cine", escribió el artista en Instagram.

Jorge Ortiz de Pinedo despidió así en Instagram a su amigo Gonzalo Correa.
Jorge Ortiz de Pinedo despidió así en Instagram a su amigo Gonzalo Correa.
Imagen Jorge Ortiz de Pinedo/Instagram


" No olvidaré su ingenio, su amistad y su entrega apasionada por la tauromaquia y sus capotes para el paseillo, pintados a mano. Inolvidable, Gonzalo Correa", agregó.

Eduardo España también lo recordó: " Sin duda fue muy querido y admirado el maestro Gonzalo Correa. Q.E.P.D. Mis condolencias para su familia y amigos".

Eduardo España se unió a las condolencias tras la muerte de Gonzalo Correa.
Eduardo España se unió a las condolencias tras la muerte de Gonzalo Correa.
Imagen Eduardo España/X


Gonzalo Correo estudió en Bellas Artes y era oriundo de Tacubaya, en la Ciudad de México.

Además de su amplia trayectoria en teatro, también saltó a la pantalla chica en producciones como 'Mujer casos de la vida real', serie de la recién fallecida Silvia Pinal.

Video 'Don Camerino’ 'desapareció’ antes de morir: el misterio del actor Juan Verduzco de La Familia P. Luche
