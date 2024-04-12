Édgar Vivar sufre caída y se “golpea la cabeza”: este es su estado de salud

Video ¿Cuántos hijos tiene Carlos Villagrán 'Quico'? La menor enfrenta una lucha contra el cáncer

El actor Édgar Vivar sufrió una caída mientras se encontraba grabando la serie Vecinos, en la que da vida a ‘don Hipólito’.

Elías Olorio, productor del famoso programa, fue quien dio a conocer que el accidente ocurrió la tarde de este 11 de abril.

PUBLICIDAD

“Estábamos grabando una escena y sí, perdió en algún momento el equilibrio, porque era una escena en donde estaban varias personas”, contó en entrevista para Hoy, transmitida este 12 de abril.

El creativo indicó que el intérprete, de 75 años, “se golpeó la cabeza”, por lo que resultó con “una pequeña herida, pero nada más”.

“Por precaución se fue al servicio médico y de ahí lo llevaron al hospital, nada más para un chequeo general”, expuso.

¿Cómo en encuentra Édgar Vivar?

Según Elías Olorio, la salud de Édgar Vivar no resultó afectada de gravedad, por lo que ya está recuperándose en la comodidad de su hogar.

“Todo está bien, le hicieron una pequeña sutura y ya (se encuentra en casa)”, afirmó antes de confesar que “sí alarma” un suceso como el vivido.

Quien diera vida al icónico ‘Señor Barriga’ y a su hijo ‘Ñoño’ en ‘El Chavo del 8’ tiene ya un excelente humor tras el incidente: “Ya me mandó mensajes de broma, él está bien”, afirmó Olorio.

Sobre si corre peligro la participación de Vivar en el ‘show’, dijo: “Parece también que ya esa escena era la última que nos tocaba de esta temporada con él”.

“Ya para que también esté descansando y no se preocupe, aunque de todas maneras hacemos siempre un convivio aquí de fin de temporada, así que aquí lo vamos a ver”, finalizó.

Hasta el momento, Edgar no se ha manifestado en sus redes sociales en torno a lo ocurrido, por lo que se desconocen más detalles.

Édgar Vivar reaccionó a la muerte de la actriz Lorena Velázquez

En su cuenta de X (antes Twitter) el último mensaje que Édgar Vivar escribió fue sobre la muerte de la actriz Lorena Velázquez, este 11 de abril.

PUBLICIDAD

Alrededor de las 11 de la noche, el comediante externó: “¡Qué noticia más triste! Se están yendo mis amigos, mis hermanos actores; tan rápido, tan seguido…”.