Ingrid Coronado revela que Fer del Solar rompió acuerdo que tenían: confiesa “gravísimo error”

La conductora señaló que por seguir “instrucciones precisas” firmó su “sentencia”, pues ocultó la verdad de su separación con el padre de sus hijos.

A casi 10 años de haberse separado del padre de sus hijos, Ingrid Coronado reveló que el fallecido Fernando del Solar no cumplió con uno de los acuerdos que hicieron en 2015.

La conductora contó a Marimar Vega que su ruptura no solo le causó problemas emocionales, afectivos y profesionales sino también un sinfín de ataques, los cuales se habrían desencadenado por las declaraciones que el fallecido conductor argentino realizó a una revista y que ella, por seguir “instrucciones precisas”, no desmintió.

“Cuando el papá de mis hijos declaró públicamente que yo lo había abandonado, ni siquiera habíamos dado la noticia de que nos íbamos a divorciar”, narró en el podcast ‘El rincón de los errores’ el pasado 4 de febrero.

“Habíamos hecho un acuerdo él y yo que primero íbamos a sanar nuestras heridas emocionales para después dar la noticia (del divorcio), pero él no respetó ese acuerdo. Estaba un día en mi programa de televisión, me estaban maquillando y de pronto me llega un mensaje con la portada de una revista en donde él daba la noticia diciendo que yo había abandonado el barco”, continuó.

Aquella noticia dejó “en shock” a Ingrid Coronado, pues sabía que Fernando del Solar “estaba enfermo” de cáncer y ella todavía no estaba lista para hablar del tema.

“Mi cabeza se empezó a volver loca (…) Nunca me imaginé que el escándalo se iba a volver tan grande (…) entonces salí a mi programa como pude y sonreí como pude. Terminando mi programa, en la televisora en la que estaba, me dieron la orden de que tenía que ir al programa de espectáculos. Yo no estaba preparada porque yo estaba en shock”, aseguró.

Los famosos se casaron en 2011 y se divorciaron en 2015. Fruto de su matrimonio nacieron hijos, Luciano y Paolo.
Imagen Mezcalent

Le recomendaron no decir la verdad de su separación

Ingrid Coronado detalló que en medio de su trace contrató “una empresa de control de crisis” para que la guiarán públicamente de la mejor manera. Sin embargo, esos consejos se convirtieron en un “gravísimo error” para la presentadora.

“Por alguna razón me dijeron que yo no dijera que el que se había ido de mi casa había sido él, no sé por qué me dieron esa instrucción, pero en ese momento que yo estaba en shock, decidí seguir las instrucciones precisas (...) En el programa de espectáculos me cuestionaron durísimo, yo respondí mal porque tenía la instrucción de no decir la verdad y ese fue un gravísimo error porque yo, con esa entrevista, firmé mi sentencia porque no dije lo que realmente había sucedido”, dijo la presentadora de 49 años.

“Esa entrevista fue como si hubiera confirmado lo que él había dicho en la revista cuando no era la verdad y eso fue lo que causó un escándalo enorme con el que no solo terminé perdiendo mi trabajo sino mi estabilidad emocional y todo”, enfatizó.

Por último, Ingrid Coronado declaró que si bien esas desafortunadas declaraciones la llevaron al escarnio público, también la hicieron descubrir su “propósito de vida”, por lo que ese error se convirtió en su favorito.

“Algo que me dolió mucho haber perdido fue mi trabajo en televisión porque, aunque yo renuncié, la situación ya era insostenible. Al final ese es mi error favorito porque me di cuenta que mi propósito en esta vida es conectar con otras personas. Gracias a ese error comencé a hacer radio, comencé a escribir libros y luego a dar conferencias”, sentenció la mamá de Luciano y Paolo, también hijos de Fernando del Solar.

