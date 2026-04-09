Muertes de famosos

Muere la exreina de belleza Carrie Everett a los 22 años: el tratamiento contra el cáncer no funcionó

La joven Carrie Everett perdió la vida mientras se encontraba sometiéndose a quimioterapias para erradicar la enfermedad.

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Por:Dayana Alvino
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Carrie Everett, ex Miss Carolina del Norte, murió a los 22 años a meses de que se diera a conocer que padecía cáncer gástrico.

La noticia de su deceso fue informada por su familia por medio de la campaña en GoFundMe que crearon en septiembre del año pasado, luego de que se enteraran de que estaba enferma.

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“Nos parte el corazón comunicarles que anoche falleció la hermosa ruiseñor, Helen Carrie Everett, tras una valiente lucha contra el cáncer”, escribieron el 6 de abril.

“Vivió una vida plena y, con sus últimas palabras, tanto en el escenario como en la vida, proclamó la bondad de Dios. Su impacto en este mundo es innegable, y continuaremos con su legado de defensa y alabanza”, indicaron.

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Carrie Everett se sometió a tratamiento, pero no funcionó

Hace menos de un año, los seres queridos de Carrie Everett relataron, en la mencionada página de recaudaciones, que ella comenzó a notar síntomas de “hinchazón y tos intensas” en julio de 2025, poco después de haber sido coronada.

Cuando visitó a los doctores por primera vez, le dijeron que tenía neumonía, pero el 29 de ese mes, tras análisis, le detectaron qué padecía.

“Unos días después, empezó a toser sangre, la llevaron de urgencia al hospital y la ingresaron. Le hicieron una biopsia y le diagnosticaron un cáncer gástrico raro y agresivo: un carcinoma metastásico de células en anillo de sello”, explicaron.

Al momento de que se inició la petición de donaciones, la modelo estaba recibiendo terapias para erradicar la afección.

“Ella ha respondido bien al tratamiento. Milagrosamente, los tumores en su cuerpo se han reducido significativamente desde que comenzó la quimioterapia”, se aseveró.

Sin embargo, el 21 de marzo de este 2026, se reveló que los “métodos tradicionales” de quimio ya no estaban “dando resultado”.

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Por eso, tomaron la decisión de trasladarla a “otro estado, a un centro diferente”, el cual no se especificó, para que iniciara otra medicación.

¿Quién era Carrie Everett?

Carrie Everett nació en Seattle y estudiaba en la North Carolina Central University, de la que tenía planeado graduarse en 2027.

Ganó el título de Miss Carolina del Norte en junio de 2024, durante su segundo año en la universidad. Posteriormente, compitió en el certamen Miss America y ganó un premio preliminar de talento.

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