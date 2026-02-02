Muertes de famosos

¿De qué murió el actor mexicano Gerardo Taracena, estrella de ‘Apocalypto’?: “Nadie esperábamos eso”

Uno de los amigos de la estrella dio detalles de lo que ocurrió. El protagonista de películas perdió la vida el sábado 31 de enero.

Por:Dayana Alvino
Video Muere Gerardo Taracena, querido actor de ‘La reina del sur’ y ‘Apocalypto’: así se confirmó la triste noticia

La noticia sobre la muerte del actor mexicano Gerardo Taracena causó conmoción la tarde-noche de este sábado 31 de enero.

Fue la Asociación Nacional de Actores, en México, la que dio a conocer su fallecimiento por medio de un mensaje en sus redes sociales.

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. Que descanse en paz”, manifestaron.

En su misiva, la institución no dio a conocer detalles de qué le sucedió a quien fue estrella de importantes proyectos como ‘Apocalypto’ y ‘La reina del sur’.

¿De qué murió Gerardo Taracena?

Este domingo 1 de febrero se llevaron a cabo las exequias de Gerardo Taracena, en una funeraria de la Ciudad de México.

Ahí, Enrique Cueva, amigo del intérprete, compartió que lo consideraba “un hermano” y dio detalles de lo que le sucedió.

“El médico legista lo que dijo es que fue un infarto al miocardio, y pues nadie esperábamos eso”, dijo en entrevista con el reportero Enrique de la Rosa, titular del canal de YouTube ‘delarosa.tv’.

Él afirmó que el artista padecía “hipertensión”, enfermedad que “estaba controlada con sus medicamentos”.

“Si no mal recuerdo, la hora que puso la ambulancia fueron 3:20 de la tarde. Estaba en casa de su hija, y de la mamá de esta”, relató.

Cueva contó que estuvo con Taracena “un día antes” de su fallecimiento y que cuando ocurrió el deceso, el retoño del intérprete y la madre de ella lo llamaron “para estar con ellas”.

“Es lamentable lo que pasó. Gerardo siempre fue, no sólo para mí, sino para muchos compañeros, vecinos de la calle, un gran ser humano, una excelente persona, antes que ser un gran actor”, sentenció.

¿Gerardo Taracena sabía que “se iba a ir rápido”?

Por su parte, el actor Mario Zaragoza compartió que presuntamente Gerardo Taracena habría estado consciente de que perecería pronto.

“Un compañero dijo eso. Él vivía intenso, trabajaba intenso, lo hacía muy bien porque se iba a ir rápido”, manifestó al periodista.

“Yo no lo siento como una cosa terrible ni como… no, lo siento como algo que él sabía, y vivió como sabía e hizo lo que sabía. No era cosa de destino, era cosa de sabiduría”, externó.

