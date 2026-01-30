Catherine O'Hara Macaulay Culkin reacciona a la muerte de su “mamá” Catherine O'Hara: “Pensé que teníamos tiempo” El actor compartió un conmovedor mensaje tras el deceso de la actriz que encarnó a su madre en el cine. La artista perdió la vida a los 71 años este 30 de enero.



Video Muere Catherine O’Hara: la actriz de ‘Home Alone’ habría sido llevada al hospital en estado “grave”

Macaulay Culkin ha reaccionado a la inesperada muerte de Catherine O’Hara, quien interpretó el papel de su madre en la mundialmente exitosa ‘Home Alone’.

La exestrella infantil, de ahora 45 años, recurrió a Instagram para publicar un sentido homenaje póstumo a la actriz.

PUBLICIDAD

El actor ‘posteo’ dos fotografías: una de la película, en la que aparecen juntos, y otra del día en el que le entregaron a él su estrella en el Paseo de la Fama, en 2024.

“Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir”, escribió.

“Te amo. Nos vemos luego”, concluyó.

Macaulay Culkin compartió un sensible mensaje póstumo para Catherine O'Hara. Imagen Macaulay Culkin/Instagram

O’Hara encarnó a ‘Kate McCallister’, progenitora de ‘Kevin’, rol de Culkin, en las dos cintas sobre un pequeño que se queda, primero, solo en casa y, después, en Nueva York.

De acuerdo con Page Six, ellos mantuvieron una “relación cercana” tras finalizar las grabaciones de dichos proyectos.

En el evento, en Hollywood años atrás, ella tomó el micrófono y dijo: “Gracias, por incluirme a mí, tu mamá falsa, que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir este feliz acontecimiento. Estoy muy orgullosa de ti”.

¿De qué murió Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara falleció este viernes 30 de enero. La noticia fue confirmada por su agencia de representación, Creative Artists Agency.

Aunque no indicaron la causa exacta de su deceso, sí manifestaron que ella perdió la vida “después de una breve enfermedad”.

Por su parte, New York Post retomó que paramédicos fueron llamados a la casa de la artista, en Brentwood, a las 4:48 a.m. para solicitar ayuda médica.

TMZ detalló que en el audio del 911 se puntualizó que ella “tenía dificultad para respirar” antes de que la trasladaran en “estado grave” al hospital.

O’Hara nació con situs inversus, una rara condición genética por la que su corazón se encontraba en el lado derecho, y no en el izquierdo, como es ‘normal’. Su hígado estaba al revés también.