Muertes de famosos Revelan cómo fueron los últimos momentos con vida de Pedro Torres: "No puedo un segundo más" El productor Pedro Torres murió el 30 de enero y uno de sus hermanos reveló cómo fueron sus últimos momentos. El hijo que tuvo con Lucía Méndez compartió que estuvieron con él hasta "su último aliento".







Video Muere Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez: padecía enfermedad degenerativa

Los restos mortales de Pedro Torres fueron velados por familiares y amigos la noche del 30 de enero y este 31 serán incinerados. Los hijos del productor y uno de sus hermanos atendieron a la prensa y compartieron cómo fueron sus últimos minutos de vida.

Pedro Antonio, hijo que el productor tuvo con Lucía Méndez, confesó ante los medios de comunicación, como Televisa Espectáculos, que "estuvieron con él hasta su último aliento".

Las últimas palabras de Pedro Torres

David Torres, hermano del fallecido productor, compartió que los últimos meses fueron difíciles ante las complicaciones de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía.

"Pedro tuvo una situación muy fuerte los últimos meses. La ELA es una enfermedad terrible y la afrontó Pedro de una forma increíble", dijo a Televisa Espectáculos.

Reveló que la familia acompañó a su hermano hasta el final y compartió cuales habrían sido sus últimas palabras.

"Anoche, en una unión familiar muy bonita dijo: ' No puedo un segundo más, no los voy a hacer pasar un momento ya fuera de lo aceptable' y se desconectó", narró.

David explicó que dentro de todo, la familia está tranquila: "Es un momento de alegría porque no solo Pedro dejó de sufrir, sino es un ejemplo de amor".